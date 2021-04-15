Инфекционист объяснила, почему нет смысла делать тесты на антитела

Тесты на определение антител к коронавирусу особого смысла делать нет. Они нужны в крайних случаях для диагностики или для научных работ. Тратить на них деньги не стоит.
Такое заявление сделала инфекционист, медицинский эксперт ЮНИСЕФ Екатерина Булавинова в эфире программы "Сніданок 1+1".
Специалист отметила, что лучше потратить деньги на что-то более полезное, так как тесты на антитела не нужны обычным украинцам.
"Очень забавляет, когда люди тратят кучу денег на определение количества антител. Меряются количеством антител в прямых эфирах. Я всегда говорю, что лучше купите себе что-то приятное, или своей любимой. Совсем не вижу смысла тратить средства на антитела", - отметила Булавинова.
Она добавила, что в таких исследованиях нет никакой необходимости. Эти тесты ни на что не влияют, а скорее наоборот – могут поставить под угрозу здоровье человека.
"Для принятия решения по лечению не будет иметь никакого значения, для принятия решения прививаться или нет – тоже. Ведь повторно болеют люди с разным уровнем антител и с высоким, и с низким. Это не говорит о том, надо ли человеку вакцинироваться или заболеете вы повторно. Но это дополнительный контакт с системой, человек встанет в очередь на сдачу антител и там инфицируется коронавирусом. Поэтому рекомендую ничего такого не делать", - пояснила специалист.
По словам медика, обычным украинцам такое тестирование совершено не нужно и даже для диагностических целей лечащему врачу такой анализ нужен в редких случаях.
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