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Инфекционист объяснила, почему нет смысла делать тесты на антитела

Автор: Анна Шиканова

Тесты на определение антител к коронавирусу особого смысла делать нет. Они нужны в крайних случаях для диагностики или для научных работ. Тратить на них деньги не стоит.

Такое заявление сделала инфекционист, медицинский эксперт ЮНИСЕФ Екатерина Булавинова в эфире программы "Сніданок 1+1".

Специалист отметила, что лучше потратить деньги на что-то более полезное, так как тесты на антитела не нужны обычным украинцам.

"Очень забавляет, когда люди тратят кучу денег на определение количества антител. Меряются количеством антител в прямых эфирах. Я всегда говорю, что лучше купите себе что-то приятное, или своей любимой. Совсем не вижу смысла тратить средства на антитела", - отметила Булавинова.

Она добавила, что в таких исследованиях нет никакой необходимости. Эти тесты ни на что не влияют, а скорее наоборот – могут поставить под угрозу здоровье человека.

"Для принятия решения по лечению не будет иметь никакого значения, для принятия решения прививаться или нет – тоже. Ведь повторно болеют люди с разным уровнем антител и с высоким, и с низким. Это не говорит о том, надо ли человеку вакцинироваться или заболеете вы повторно. Но это дополнительный контакт с системой, человек встанет в очередь на сдачу антител и там инфицируется коронавирусом. Поэтому рекомендую ничего такого не делать", - пояснила специалист.

По словам медика, обычным украинцам такое тестирование совершено не нужно и даже для диагностических целей лечащему врачу такой анализ нужен в редких случаях.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Минздраве рассказали, когда смогут определять различные штаммы COVID-19 самостоятельно.

А также рассказывали о том, что новый штамм коронавируса начал массово поражать детей – основные симптомы.

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Новости Украины тестыАнтителаCOVID-19Коронавирус
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