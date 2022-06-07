Тестировщик игр на телефоне или оператор контакт-центра: как заработать на дому до 80 000 гривен

Способы заработка

Как пишет издание "Сегодня", основным способом заработка на дому может стать фриланс. В офис ходить не нужно, ваше месторасположение особого значения не имеет и можно найти интересный и новый проект, который будет по душе.

Нужен компьютер, интернет, усидчивость и выдержка. Для поиска такой работы в Украине много сервисов, где можно найти краткосрочные проекты или долгоиграющие.

От тысячи гривен в день могут заработать: менеджеры интернет-магазинов, переводчики, SMM-менеджеры, репетиторы, авторы рекламных текстов.

Еще один способ заработка - копирайтинг. Их услуги в разных областях сейчас востребованы и можно найти один проект на постоянной основе, а можно сразу несколько. Соискателю нужно лишь уметь хорошо рекламировать продукцию, писать грамотно и качественно.

Обычно платят за определенное количество слов или символов - от 60 гривен за материал на 1000 знаков.

Опросы за деньги принесут от 1 до нескольких долларов за каждый опросник. В среднем - около 60 гривен. Лучше всего оплачивают заполнение анкет для иностранных компаний, поэтому знание английского понадобится. Некоторые опросы могут занимать несколько минут, а некоторые - от получаса и больше.

Какие вакансии на дому предлагают на рынке сейчас

По данным портала Work.ua, сейчас доступны вакансии с работой на дому с заработком от 5000 до 15000 гривен. Для некоторых вакансий не нужны дополнительные навыки и опыт работы, а для некоторых нужно только свободное владение английским языком.

Например, за работу оператора call-center готовы платить от 5000 до 15000 гривен. И это работа на неполный рабочий день - с 09:00 до 15:00. Нужное тихое место дома для работы, компьютер, гарнитура и стабильный интернет.

Есть и предложение оператора контакт-центра с почасовой ставкой - можно выбрать полную или частичную занятость, любое время суток. Оплата - ставка+бонусы.

Можно взяться за работу менеджера по продаже курсов диетологии, фитнеса, йоги и массажа. Нужен интернет и грамотная речь. Смены по 8 часов и приблизительный заработок от 10000 до 15000 гривен - то есть, 10% от продажи.

Менеджеру по продажам со знанием английского языка предлагают от 27000 до 87000 гривен. Нужно будет организовывать перевозки транспортных средств по территории США, продавать транспортные услуги клиентам и искать перевозчиков.

Работать можно где угодно - нужен компьютер, быстрый интернет, веб-камера, гарнитура и высокий уровень английского - разговорного и письменного. Время работы - по вечерам, из-за разницы во времени с США.

Есть и более интересные предложения - например, аналитика мобильных игр с оплатой в 8000 гривен. Нужно расшифровывать данные с видео в Excel-таблице и записывать видео прохождения игр. Желательно, чтобы соискатель любил и разбирался в играх на смартфоне, имел телефон на Android и знал английский на таком уровне, чтобы понимать, о чем игра.

График - 5 дней в неделю, с 08:00 до 16:30. Во время испытательного срока зарплата - 6500 гривен.