Тест на коронавирус может ошибаться: врач назвала три основные причины

Пациенты в Украине иногда сталкиваются с тем, что у них есть все симптомы коронавируса, но тесты при этом показывают негативный результат. Точность на все 100% не дает на данный момент ни один из видов тестирования и врачи неоднократно говорили об этом. Однако ПЦР-тест является самым точным из всех, которые делают в Украине.

Врач-инфекционист Черновицкой областной больницы Ольга Ковебко рассказала, что есть три фактора, которые могут повлиять на ошибку в результатах теста. Она перечислила их в интервью для ТСН.

"Во-первых, может быть концентрация вируса очень мала, чтобы ее чувствовал аппарат. Во-вторых, может быть уже период того, что вируса уже нет, но развились осложнения. В-третьих, может быть человеческий фактор при исследовании и заборе мазка", - объяснила специалист.

Она добавила, что пациентов в тяжелом состоянии госпитализируют даже если у них ПЦР-тест показал отрицательный результат. Второе тестирование чаще всего бывает положительное.

Ковебко в качестве примера привела историю врача Ивана Венжиновича из Почаева, который работал с коронавирусными больными и скончался от этого заболевания.

"Он с первых дней работал с пациентами, больными COVID-19, и когда он сам заболел и был в тяжелом состоянии, его тесты были отрицательными. Но там была типичная клиника и, к сожалению, этому погибшему врачу не будут учтено, как профессиональное заболевание и это неправильно", - отметила врач-инфекционист.

Напомним, ранее мы писали о том, что эксперт сообщил, когда пандемия COVID-19 закончится в Украине.

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