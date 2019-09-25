Теряла сознание на съемках: симптомы у Заворотнюк появились еще 10 лет назад

Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга - неоперабельную глиобластому, которую выявили лишь на четвертой стадии. В СМИ то и дело появляются сообщения о том, что актрисе становится то лучше то хуже.

А недавно выяснилось, что 48-летняя Заворотнюк жаловалась на слабость, головокружение и даже теряла сознание еще во время съемок ситкома, сделавшего ее мегапопулярной. Об этом пишут росСМИ.

Многие эксперты сходятся во мнении, что причиной развития агрессивной формы рака могла стать процедура ЭКО, после которой год назад у нее родилась дочь Мила. Но члены съемочной команды "Моей прекрасной няни" говорят, что первые звоночки появились еще более десяти лет назад (сериал транслировался с 2004 по 2009 год).

Гример, работавший в сериале, рассказала, что актриса во время съемок не раз теряла сознание, ей вызывали "скорую".

Анастасия Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

"От частых переработок Настя чувствовала себя неважно. У нее болела голова, могло быть головокружение. Все это мы списывали на усталость и диеты. Бывало, на съемках Настя даже падала в обморок, мы полагали, что от недоедания", - говорит гример.

Доктор наук, профессор Александр Тепляшин говорит, что частые головные боли, потеря сознания - могут быть одними из симптомов роста опухоли в мозгу. При этом опухоль может быть, как доброкачественной, так и злокачественной, симптомы все равно будут.

"Опухоли развиваются по-разному. Есть такие, которые могут расти стремительно, за год-два, а есть, которые зарождаются и развиваются потихоньку и могут расти 10 лет, вроде бы не мешая жизни", - говорит медик.

Анастасия Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Эксперт предполагает, что у Анастасии Заворотнюк мог быть длительный предопухолевый процесс. А процедура ЭКО стала провоцирующим фактором, ускорившим процесс.

"Эту процедуру делают в возрасте, когда снижен иммунитет, при этом применяют гонадотропин - стимулятор эстрогенов (женских гормонов). Но он же стимулирует и рост опухолей", - рассказал Тепляшин.

Ранее мы писали, что супруг Анастасии Заворотнюк, фигурист Петр Чернышев впервые прокомментировал болезнь актрисы.