Не терпите: это сильное видео о проблеме домашнего насилия не оставит вас равнодушными
В Национальной полиции Украины подняли вопрос о проблеме домашнего насилия, и напомнили, куда следует обращаться жертвам и пострадавшим, кто может оказать правовую помощь в этой беде.
Об этом 30 ноября рассказали в пресс-службе Нацполиции.
Правоохранители опубликовали короткое, но сильное видео, посвященное теме домашнего насилия.
Для его создания задействовали актрису Екатерину Молчанову, которая в образе представила историю-пример, как на пострадавшем ребенке может отразиться такая проблема.
"Мама ходит со мной к логопеду. Вы умеете сложить язык трубочкой? Я умею. Я многое могу. А говорить нормально - нет. Мама плачет ночью, ей не нравится, что я заикаюсь. А я знаю, когда это началось...
Мой папа не живет с нами, и как-то он забрал меня на выходные. Был момент... я не успела добежать до туалета...
Папа разозлился и начал меня бить по лицу мокрыми колготками. Мне было 3 года. Я знаю, тогда все началось. Может, маме рассказать?" - говорит актриса.
Куда обращаться о домашнем насилии
Как отмечается в публикации, страдать от домашнего насилия могут те, кого вы знаете. В полиции призвали не терпеть насилие, но обращаться за помощью. Сделать это можно по таким номерам:
- Спецлиния "102"
- Горячая линия "15-47"
- Бесплатная правовая помощь "0 800 213 103"
Видео: куда обращаться украинцам в случае домашнего насилия
Напомним, летом в Украине ужесточили наказания за домашнее насилие. Подписанный президентом закон также позволяет пострадавшим получать возмещение материального ущерба и морального вреда. В законе, среди прочего, прописано, что:
- совершение домашнего насилия, насилия по признаку пола влечет за собой штраф в размере от десяти до двадцати необлагаемых минимумов доходов граждан (170-340 гривен) или общественные работы на срок от тридцати до сорока часов, или административный арест на срок до десяти суток;
- лицу, которое в течение года уже совершало такое правонарушение, грозит штраф от 20 до 40 НМДГ (370-680 гривен) или общественные работы на срок от сорока до шестидесяти часов, или админарест на срок до пятнадцати суток.
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