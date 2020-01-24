В Тернопольской области затравили учительницу за жалобу о задержке зарплаты

Учительницу затравили из-за жалоб (Коллаж РБК-Украина)

Учительница пожаловалась на горячую линию правительства и ей за это устроили буллинг

В Тернопольской области учительница английского языка с 15-летним стажем стала жертвой буллинга местных чиновников. Женщина вместе с коллегами пожаловалась на горячую линию правительства о регулярных задержках зарплаты и жестоко за это поплатилась.

В ОТГ Лановецкого района Тернопольской области входит пять сел и в каждом из них есть школы. Как пишет издание "КП в Украине", большая часть педагогов в ОТГ получает зарплату исправно, а вот учителям из села Нападивка не повезло – обещанные деньги они порой ждут по полтора-два месяца.

Ирина Бородавчук преподает английский язык в Нападивке уже 15 лет. Село уже три года в ОТГ и все это время, учителям задерживают выплаты. Она общалась с коллегами из соседних сел и те утверждают, что у них таких проблем нет.

"Например, отпускные мы получили уже в конце отпуска, перед выходом на работу, ежемесячную зарплату нам каждый раз задерживают на полтора-два месяца. А у нас тоже есть семьи, дети, их надо кормить и одевать. Когда приходим в отдел образования общины, всегда одни и те же отмазки – то ошибку бухгалтера допустили, то не успевают начислить. На горячую линию правительства жалуемся регулярно, все по очереди. Иногда это дает результат", - рассказала педагог.

Кроме работы учителя, Ирина Бородавчук еще и глава первичной профсоюзной организации. В результате она отвечает не только за себя и свою семью, но и за других учителей. Они регулярно приходят к ней по поводу зарплат. Бородавчук объяснила, что зарплаты педагогам финансируются из государственных субвенций и на всю ОТГ средства перечисляют в один день, 12 числа, иногда раньше, если 12 число месяца выходной. Но зарплату в соседних селах получают вовремя, а в вот в Нападивке все время с задержками.

Педагог не понимает, с чем связаны постоянные задержки и говорит, что ее зарплата на данный момент 4952 гривны. Во всей ОТГ наберется около 100 учителей, сумма на их зарплаты не такая уж большая.

Ирина Бородавчук (Фото: соцсети)

Накануне новогодних праздников учителя не выдержали, так как по состоянию на 16 декабря они не получили ни копейки за ноябрь. Они начали по очереди звонить на горячую линию правительства.

"Но вы же понимаете, как трудно туда дозвониться. Там – автоответчик, то занято, то не отвечает номер. Звонить мы начали еще на перемене, но так получилось, что мне ответили тогда, когда уже прозвенел звонок. Разговор был коротким, я лишь сказала, что задержка зарплаты, и попросила разобраться. В общем, телефонный звонок часы правительственной линии зафиксировал в 9:26, а урок начался в 9:25. Вот это оказалось настоящей проблемой", - рассказала Бородавчук.

Жалоба была передано в министерство, те обратились в областное управление образование, а там – переадресовали в отдел образования Борсуковской ОТГ и руководителю Елене Солоныне, которая и ранее игнорировала жалобы учителей.

Вместо того, чтобы разбираться с виновными по задержке зарплат, чиновница дала распоряжение директору школы о служебном расследовании с целью выяснить, почему учительница звонит на горячую линию правительства во время урока.

"После этого начался, как сейчас, модно говорить, настоящий буллинг, давление на учителей. Чашу терпения переполнил приказ начальника отдела образования общины в отношении сотрудников, которые обратились на горячую линию, непременно провести служебное расследование. Будто учителя – преступники, это они целый год нарушали трудовое законодательство, а не они, ответственные работники ОТГ", - сообщила Бородавчук.

Учителям выдали зарплату за декабрь и даже дали уже аванс за январь. Ирина Бородавчук сейчас на курсах повышения квалификации. Остальные учителя говорят, что сдаваться не собираются и будут продолжать жаловаться при задержках.

Педагогов поддерживает и директор школы Ольга Тымчук. Она пыталась поговорить с Еленой Солоныной.

"У меня был разговор с Еленой Солоныной, так как она не права и превысила свои полномочия. Во-первых, люди действительно не могут работать без зарплаты, это нарушение законодательства. Во-вторых, учителя - не ее прямые подчиненные, она не должна была приказывать проводить служебное расследование, это решает руководство школы. Могла ограничиться письмом, разобраться с невыплатой зарплаты, а не делать акцент на времени звонка", - добавила директор.