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У Тернополі військкоми до втрати свідомості побили дівчину та її хлопця

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Тернопіль, Середа 26 липня 2023 11:37
У Тернополі військкоми до втрати свідомості побили дівчину та її хлопця У Тернополі військкоми побили хлопця з дівчиною (колаж Styler)
Автор: Людмила Жукова

У Тернополі сталася надзвичайна ситуація. Спочатку військкоми силою забрали із собою хлопця, а потім побили його з дівчиною.

Про це і розповіла постраждала місцевому виданню "20 хвилин".

Деталі ситуації у Тернополі

Постраждала Вероніка Поступайло повідомила, що 24 липня її хлопця Максима біля під'їзду скрутили чоловіки у військовій формі та відвезли до військкомату.

"Мого хлопця Максима зловили під під'їздом, скрутили і заштовхали в бус", - повідомила дівчина.

Про те, де її коханий, вона дізналася від його матері, яка зателефонувала Вероніці та повідомила всю інформацію про сина.

Потім Максим скинув Вероніці геолокацію свого місцезнаходження, і вона поїхала до нього. На жаль, на місці від військкомів дісталося і їй.

"Я приїхала туди відразу, почала питати у військових, на якій підставі Максима викрали, чи я зможу його побачити", - розповіла тернополянка.

За її словами, військові не представилися, не надали жодних документів, а просто "заламали людину та посадили в бус".

Дівчина також звернулася до поліції та знову поїхала до військкомату.

"Хлопця силою штовхали, до мене теж застосували силу. Я втрачала свідомість. У мене була підбита щока, на тілі опік. Приблизно о 22.00 24 липня викликала швидку додому. Через 30 хвилин зателефонували поліцейські та запропонували зняти тілесні ушкодження та написати заяву. Вони привезли мене у відділення. Там я написала заяву про завдання тілесних ушкоджень", - повідомила Вероніка.

Що відомо про повістку

У тимчасовому військовому посвідченні, виданому громадянину через непридатність до військової служби через стан здоров'я, зазначено, що він перебуває в запасі.

Повторному медичному огляду підлягає 23 жовтня 2023 року. Поліція записала всі свідчення та передала справу до ДБР. У військкоматі відмовилися коментувати подію.

У Тернополі військкоми до втрати свідомості побили дівчину та її хлопцяУ Тернополі військкоми побили хлопця з його дівчиною (фото: 20 хвилин)

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