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Под Тернополем женщина избила 7-месячного младенца: вымещала пьяную ярость

STYLERЖизнь    01.07.2019 - 18:41
Под Тернополем женщина избила 7-месячного младенца: вымещала пьяную ярость
Пьяная мать избила младенца на глазах у соседей (Коллаж РБК-Украина)

Женщина избивала ребенка на глазах у соседей

В Тернопольской области женщина избила свою 7-месячную дочку. Как сообщили очевидцы, женщина была пьяна и пришла в ярость из-за того, что девочка не хотела сидеть в коляске. Об этом сообщили на странице Полиции Тернопольской области в социальной сети Facebook.

Трагедия произошла в Кременецком районе, вечером в воскресенье, 30 июня. Соседи позвонили в отдел полиции и сообщили, что женщина избивает младенца. Они рассказали, что женщина находится в состоянии алкогольного опьянения. Она набросилась на ребенка, так как девочка не хотела садиться в коляску и даже несколько раз упала.

"Мать пыталась посадить дочь в коляску, однако это не давало желаемых результатов, что еще больше злило женщину и свою ярость она вымещала на ребенке. Когда в конце концов коляска упала на малыша, соседи попытались забрать ребенка у женщины, однако она схватила дочь и начала убегать", - сказано в сообщении полиции.

7-месячную девочку осмотрели врачи и госпитализировали в больницу. У ребенка диагностировали ушибы мягких тканей головы и заподозрили перелом костей носа. В отношении горе-матери завели уголовное производство по ч.1 ст.166 УК (Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком).

Кроме того, полиция выяснила, что женщина – уроженка Киева, 1992 года рождения. В Тернопольскую область она переехала недавно, вместе с мужем и детьми. Двое детей находятся под опекой свекрови и живут в соседней области, еще трое проживают вместе с родителями. Мать с отцом регулярно злоупотребляют алкогольными напитками.

Под Тернополем женщина избила 7-месячного младенца: вымещала пьяную ярость

Скриншот поста (facebook.com/gynp.ternopil)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Одесской области погибло четверо детей в то время, как их матери пили алкоголь во дворе.

А также рассказывали о том, что в Киеве с 9-го этажа выпал ребенок.

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