Под Тернополем школьница спасла младенца, которого бросили замерзать на руинах завода (видео)

Младенец доношенный, роды предположительно состоялись 1 ноября. Сам инцидент произошел на окраине села Толстое.

"Копы" просят всех жителей Чертковского района сообщать информацию о женщинах, которые находились на последних месяцах беременности. В том числе и тех, кто недавно рожал, но их ребенка не видно. Обращаться следует на линию "102" или по номеру (068) 075 44 02, (067) 803 46 09.

Сведения о происшествии внесли в ЕРДР согласно ч.2 ст. 135 Уголовного кодекса. Продолжается следствие.

Горе-матери грозит наказание в виде ограничения свободы сроком до 3 лет или лишения свободы на тот же срок.

Под Тернополем нашли брошенного младенца в пакете (фото: tp.npu.gov.ua)

Как стало известно, малыша в полиэтиленовом пакете на руинах заброшенки нашла местная 14-летняя школьница, говорится в сюжете ТСН.

Девочка гуляла там и заметила пакет, решила проверить, и услышала плач.

Мальчик в пакете находился на территории заброшенного молокозавода (фото: tp.npu.gov.ua)

По словам 14-летней Галины, ребенок был грязный и кричал. Подросток взяла младенца на руки, покачала и успокоила, а затем отнесла в ближайший магазин, и сообщила о находке.

Продавщица в свою очередь вызвала "скорую" и полицию. Женщина рассказала, что малыш был замотан в старую грязную пеленку, а также в детский свитерок большего размера.

В Тернопольской областной детской больнице ребенка подключили к системам жизнеобеспечения, так как он имел переохлаждение и критически низкую температуру. Вес младенца около 2,5 кг.

Заведующий отделением интенсивной терапии новорожденных местной больницы Людмила Луговая рассказала, что жизнь ребенка висела на волоске, и у него диагностировали пневмонию, есть признаки инфицирования, сейчас малыш не кормится - его кишечник еще даже не начал работу.

Видео: 14-летняя школьница под Тернополем спасла младенца, которого бросили на руинах завода