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Под Тернополем школьница спасла младенца, которого бросили замерзать на руинах завода (видео)

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Тернопольская область, Среда 03 ноября 2021 21:08
Под Тернополем школьница спасла младенца, которого бросили замерзать на руинах завода (видео) Коллаж РБК-Украина: под Тернополем 14-летняя девочка спасла брошенного младенца
Автор: Владимир Костырин

Под Тернополем на территории недействующего молокозавода, практически руинах, обнаружили новорожденного в пакете. Ребенка с переохлаждением передали медикам, и сейчас состояние малыша стабилизировано. Тем временем правоохранители разыскивают мать мальчика.

Об этом передали в пресс-службе полиции Тернопольской области.

Младенец доношенный, роды предположительно состоялись 1 ноября. Сам инцидент произошел на окраине села Толстое.

"Копы" просят всех жителей Чертковского района сообщать информацию о женщинах, которые находились на последних месяцах беременности. В том числе и тех, кто недавно рожал, но их ребенка не видно. Обращаться следует на линию "102" или по номеру (068) 075 44 02, (067) 803 46 09.

Сведения о происшествии внесли в ЕРДР согласно ч.2 ст. 135 Уголовного кодекса. Продолжается следствие.

Горе-матери грозит наказание в виде ограничения свободы сроком до 3 лет или лишения свободы на тот же срок.

Под Тернополем школьница спасла младенца, которого бросили замерзать на руинах завода (видео)Под Тернополем школьница спасла младенца, которого бросили замерзать на руинах завода (видео)

Под Тернополем нашли брошенного младенца в пакете (фото: tp.npu.gov.ua)

Как стало известно, малыша в полиэтиленовом пакете на руинах заброшенки нашла местная 14-летняя школьница, говорится в сюжете ТСН.

Девочка гуляла там и заметила пакет, решила проверить, и услышала плач.

Под Тернополем школьница спасла младенца, которого бросили замерзать на руинах завода (видео)

Мальчик в пакете находился на территории заброшенного молокозавода (фото: tp.npu.gov.ua)

По словам 14-летней Галины, ребенок был грязный и кричал. Подросток взяла младенца на руки, покачала и успокоила, а затем отнесла в ближайший магазин, и сообщила о находке.

Продавщица в свою очередь вызвала "скорую" и полицию. Женщина рассказала, что малыш был замотан в старую грязную пеленку, а также в детский свитерок большего размера.

В Тернопольской областной детской больнице ребенка подключили к системам жизнеобеспечения, так как он имел переохлаждение и критически низкую температуру. Вес младенца около 2,5 кг.

Заведующий отделением интенсивной терапии новорожденных местной больницы Людмила Луговая рассказала, что жизнь ребенка висела на волоске, и у него диагностировали пневмонию, есть признаки инфицирования, сейчас малыш не кормится - его кишечник еще даже не начал работу.

Видео: 14-летняя школьница под Тернополем спасла младенца, которого бросили на руинах завода

Ранее сообщалось, что под Одессой 22-летняя мать оставила в роддоме уже второго ребенка.

Также мы писали о том, что недавно в Киеве обнаружили младенца в заброшенном здании, где мать ребенка была пьяна.

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Тернопольская область
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