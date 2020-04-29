Под Тернополем семье с заболевшим коронавирусом объявили бойкот: считают "прокаженными"

Под Тернополем от осуждения соседей страдает семья (коллаж РБК-Украина)

В Тернопольской области семью с одним зараженным коронавирусом избегает все село

Коронавирус в Украине инфицировал 9410 людей, 239 человек скончались от осложнений инфекции, 992 пациента вылечились. В Тернопольской области в селе Галущинцы страдает от осуждения соседей вся семья. Дело в том, что в семье Стецик заболел мужчина, а потом его зять. Но последний ни с кем не контактировал и все время находится дома, родственники переселили его на второй этаж дома и он находится на самоизоляции. Об этом рассказала соседка семейства Валентина Гурин.

Женщина сообщила, что еду зятю мужчины оставляют под дверью, у него нет контактов с членами семьи. Но люди в селе настаивают, чтобы никто из этого дома не выходил, так как они могут заразить всех людей и вообще считают их прокаженными.

Семейная врач Наталья Яроцкая рассказала, что зять является переносчиком инфекции, поэтому сейчас и находится в изоляции. Медик говорит, что с пациентом она общается ежедневно по телефону, его состояние удовлетворительное. Двор больного продезинфицировали. Все члены семьи Стецик находятся на изоляции, они не ходят в магазин, а самые необходимые продукты привозят родственники и оставляют под калиткой.

Семья уже находится на самоизоляции две недели, но больше просто не выдержит. Отметим, что вся семья уже сдала тесты на COVID-19, все они негативные.

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