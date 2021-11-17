Под Тернополем при рождении умер младенец: родители обвиняют медиков

Так, к правоохранителям обратился 22-летний брат роженицы. По его словам, сестра родила 14 ноября, но младенец умер. Мужчина обвинил медиков в непрофессионализме, которая привела к смерти ребенка.

Полицейские говорят, что девочка родилась на 41 неделе беременности весом 3750 граммов. Медики установили, что после рождения у ребенка не раскрылись легкие и врачи более часа реанимировали новорожденную, однако не смогли спасти.

Причина смерти младенца - тяжелая асфиксия при рождении. Их выводы также подтвердили в другом учреждении, где делали повторную судебно-медицинскую экспертизу.

Правоохранители открыли производство по ч. 2 статьи 140 (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины. Сейчас идет следствие.