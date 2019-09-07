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Без перегородок и с окном во всю стену: школа под Тернополем шокировала туалетами

STYLERЖизнь    07.09.2019 - 09:19
Без перегородок и с окном во всю стену: школа под Тернополем шокировала туалетами
Школьный туалет под Тернополем сильно возмущает родителей (фото: facebook.com/UNICEFUkraine)

Родители детей младших классов сильно возмущены школьными туалетами

В городе Бучач Тернопольской области туалет одной из школ поражает своей открытостью в прямом смысле этого слова. Там нет отдельных кабинок, но есть огромное окно на всю стену. Через окно с улицы можно разглядеть все, что происходит в туалете. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Экскурсию для журналистов провели родители учеников начальных классов, который сильно возмущены состоянием школьных туалетов. В уборной для мальчиков нет детских унитазов, перегородок, отдельных кабинок и дверей. В туалете для девочек наблюдается та же ситуация.

Родители говорят, что в туалете нарушены все санитарные нормы. Кроме того, огромные окна позволяют увидеть снаружи все, что происходит в уборной. В свою очередь директор школы заявила, что для нее главное, чтобы в туалете была чистота, а не приватность.

Школьный туалет под Тернополем сильно возмущает родителей (видео: YouTube/ТСН)

Чтобы как-то исправить ситуацию директор школы показала туалет для средних классов, в котором уже есть перегородки. Но и тут не все как надо, поскольку перегородки находятся в ужасном состоянии: они ржавые и закрываются защелками сверху. В этом туалете уже на окнах есть пленка, но ее начали клеить в тот момент, когда журналисты снимали на камеры первый туалет.

Кроме ужасных туалетов журналистов удивило то, что в коридоре расположена гардеробная, в которой дети покупают разные снеки и сладкую воду несмотря на то, что продажа данных товаров во всех школах области запрещена. При этом у продавщицы даже нет разрешения на продажу, но директор школы не видит ничего опасного в этом.

В школе также отсутствует стандартный электрический школьный звонок, потому что он не работает. Вместо этого, уже два года завхоз звонит в старый ручной колокол. За пять минут он обходит два этажа школы, чтобы известить детей и учителей о начале и конце уроков. Соответственно уроки и перерывы у всех начинаются по-разному. Часто бывает и такое, что звонка вообще не слышно.

Директор говорит, что школа получает слабое финансирование, поэтому на все не хватает средств.

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