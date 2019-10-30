Под Тернополем у ребенка заподозрили страшную болезнь

В Тернопольской области госпитализировали ребенка с подозрением на сибирскую язву. Точный диагноз медики смогут установить только после проведения всех лабораторных исследований, в том числе и в лабораториях Киева, так как за последние 10 лет не было зафиксировано ни одного случая сибирской язвы.

Как сообщает издание "Укринформ", ребенка госпитализировали в одном из районов Тернопольской области с нарушениями кожных покровов, которые очень похожи на сибирскую язву.

"Накануне в одном из центральных районов области у ребенка обнаружено заболевание с предварительным диагнозом "сибирская язва". Болезнь кожной формы, со средней тяжестью течения. Ребенок находится под наблюдением врачей", - сообщила исполняющая обязанности директора Тернопольского областного лабораторного центра МОЗ Украины Оксана Чайчук.

Она добавила, что окончательный диагноз будет обнародован только после проведения соответствующих исследований. Уже собраны все материалы и направлены в Киев.

Оксана Чайчук отметила, что по данным областного лабораторного центра, за последнее десятилетие в Тернопольской области не было ни одного зафиксированного случая сибирской язвы у человека.

Сибирская язва – острая инфекционная болезнь. Основной источник инфекции – крупный рогатый и мелкий скот. В организм инфекция попадает в основном через кожу, иногда – через верхние дыхательные пути или совсем редко – через слизистые оболочки кишечника.

У человека эта инфекция проявляется преимущественно в кожной форме, в редких случаях – в легочной форме или кишечной с проявлением сепсиса.