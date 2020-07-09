Под Тернополем пьяный водитель сбил ребенка и пытался сбежать: его чуть не линчевали

Под Тернополем пьяный водитель на большой скорости сбил восьмилетнего мальчика, который стоял с велосипедом вместе со своей старшей сестрой на обочине дороги. Ребенка срочно госпитализировали с многочисленными травмами.

Виновник ДТП пытался скрыться после аварии, но не справился с управлением и через 300 метров слетел в кювет. Сбежать ему помешали местные жители, которые и вызвали правоохранителей. Об этом передали в пресс-службе полиции Тернопольской области.

У пострадавшего мальчика из села Прошова медики диагностировали перелом ноги, закрытую травму живота, ушибы грудной клетки и другие телесные повреждения. Ребенок находится в реанимационном отделении в тяжелом состоянии.

Отмечается, что удар автомобиля Volkswagen был настолько сильным, что велосипед отбросило на 15 метров, а колесо полностью оторвало.

Девочка успела отскочить от мчащейся машины и избежать удара, а ее младший брат - нет.

Как выяснилось, на момент ДТП водитель находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Алкотестер "Драгер" показал 2,26 промилле алкоголя.

Под Тернополем пьяный водитель сбил ребенка на огромной скорости (Фото: tp.npu.gov.ua)

По словам начальника Тернопольского отделения полиции Владимира Гарасимива, нарушитель - житель села Смолянка Тернопольского района, 1982 года рождения.

В салоне авто находился также и знакомый водителя.

"Но он был настолько пьян, что в течение двух часов не мог ни говорить, ни выйти из иномарки. От людского самосуда водителя спас приезд правоохранителей", - рассказали в полиции.

Мужчину задержали по статье 208 УПК. Водителю инкриминируют статью 286 часть 2 УК - нарушение ПДД, что привело к нанесению тяжелых телесных повреждений. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

Видео: Под Тернополем пьяный водитель сбил восьмилетнего мальчика и попытался сбежать с места ДТП

Ранее сообщалось, что недавно в Харькове пьяный в стельку водитель наехал на ребенка и бросался с мачете на людей.

Напомним, что в Украине за пьяное вождение уже отменили уголовную ответственность, но хотят снова изменить наказание и ввести аресты на 15 суток.