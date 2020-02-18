Под Тернополем погиб младенец: родители винят медиков

В Борщеве Тернопольской области погиб новорожденный ребенок, и родители обвиняют врачей в халатности. Молодую женщину со схватками оставили без наблюдения почти на целую ночь и к утру малыш просто погиб.

Как рассказали родные пациентки, она была абсолютно здорова. Когда забеременела, встала на учет во Львове, так как там проживала. После того, как ушла в декрет – поехала в родной Борщев, где собиралась рожать малыша. Ее родители много лет проработали в Центральной районной больнице города.

В последние недели будущая мама исправно ходила на анализы и осмотры врачей и никаких отклонений зафиксировано не было, также, как и показаний к проведению кесарева сечению. Когда у женщины отошли воды, она приехала в больницу. И хотя у нее был свой врач, ее осматривала только дежурный акушер-гинеколог. Сердцебиение у малыша было в порядке, схватки регулярные и молодую маму оставили в палате. В период с часу ночи и до 5 утра к ней никто из медицинского персонала даже не заглянул.

Под утро роженица разбудила акушерку и сообщила, что схватки стали чаще и сильные боли. На что та ей ответила, что это нормально и отправила обратно в палату. В 7 утра ее снова осматривает дежурный врач и отмечает, что сердцебиение нормальное.

В 8 утра в роддом приезжает врач пациентки, и проводит обследование. По словам родственников, они позвонили господину Крижану еще в час ночи. Врач сообщает, что не слышит сердцебиения малыша.

"Отчаяние, крик и слезы молодой женщины и ее родных, дикая паника у медиков, что и как думать-придумать, плюс слова Крижана – я же говорил кесарево, хотя никто ничего не говорил, ведь все было в порядке. На два часа о женщине забывают, сама с подругой в палате. Дальше еще один ад – стимулируют роды, через несколько часов женщина родила все-таки своего малыша. Это был мальчик. Весом в 4300, рост 59 см. Мальчик, которого мама мечтала назвать Марком", - рассказали родные пострадавшей.