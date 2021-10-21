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Под Тернополем от коронавируса умер младенец: родители в больницу не повезли

Автор: Анна Шиканова

В Тернопольской области от осложнений коронавирусной болезни умер трехмесячный младенец. Известно, что малыша не госпитализировали в больницу и лечили дома.

Подробности гибели ребенка рассказали в ТСН.

По данным врачей, младенец был родом из Кременецкого района Тернопольской области. Как отметила главный санитарный врач Тернопольской области Оксана Чайчук, малыш не был госпитализирован в больницу и проходил лечение дома.

"Ребенок умер дома. Его в больницу не госпитализировали. Мы об этом случае узнали только вчера. Сейчас идет расследование и только после него будут известны какие-то подробности", - сообщила Оксана Чайчук.

Эпидемиолог областного центра контроля заболеваний Владимир Паничев подтвердил в комментарии для "Общественного" смерть младенца и отметил, что этой первый случай в Тернопольской области.

"Вчера зарегистрировали случай смерти ребенка в возрасте 2 месяца 29 дней. Диагноз коронавирус подтвержден посмертно. При жизни диагноз не был установлен. Судмедэксперт при вскрытии заподозрил коронавирус. Были отобраны материалы и лабораторно подтвердили COVID-19. Смерть в таком возрасте мы зарегистрировали впервые. Наши коллеги из Кременца сейчас занимаются эпидрасследованием, чтобы выяснить возможный источник заражения", - рассказал Паничев.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Одессе при странных обстоятельствах умер подросток.

А также рассказывали о том, что в Чернигове от коронавируса умер школьник.

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КоронавирусТернопольская область