Под Тернополем экс-мэр попался на краже лука и капусты с чужого огорода: появилось видео

При этом отмечается, что бывший мэр Вербицкий заверял, что просто перепутал огород.

Фермер сообщил, что экс-чиновник без его ведома и согласия "намыкал себе лука 127 штук и вырвал несколько головок капусты".

Уточняется, что "заблудился" бывший мэр на огороде еще 4 августа. Когда настоящий владелец овощей заметил непрошенного гостя, то своей машиной преградил Вербицкому дорогу, чтобы тот не уехал, и позвонил правоохранителям.

Экс-мэра Чорткова застукали на чужом огороде за кражей овощей (фото: facebook.com/shplinty)

На месте происшествия работали полицейские, которые задокументировали случай правонарушения. Теперь его ждет суд, а собранный урожай овощей был конфискован как вещдоки.

Коцюбович также опубликовал видео, как на его земельном участке происходила беседа экс-мэра города с "копами".

Видео: бывший мэр Чорткова попался на чужом огороде за сбором урожая овощей

Михаил Вербицкий (1947 г.р.) был городским головой Чорткова в период с 12 ноября 2010 года по 6 ноября 2015 года.