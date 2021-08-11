Под Тернополем экс-мэр попался на краже лука и капусты с чужого огорода: появилось видео

Под Тернополем бывший мэр города Чортков Михаил Вербицкий попался на чужом огороде за сбором лука и капусты. Экс-градоначальника с таким "урожаем", загруженным в автомобиль "Нива", заметил владелец земельного участка, на котором росли овощи, и вызвал полицию.
Об инциденте рассказал хозяин огорода Роман Коцюбович в своем Facebook.
При этом отмечается, что бывший мэр Вербицкий заверял, что просто перепутал огород.
Фермер сообщил, что экс-чиновник без его ведома и согласия "намыкал себе лука 127 штук и вырвал несколько головок капусты".
Уточняется, что "заблудился" бывший мэр на огороде еще 4 августа. Когда настоящий владелец овощей заметил непрошенного гостя, то своей машиной преградил Вербицкому дорогу, чтобы тот не уехал, и позвонил правоохранителям.
Экс-мэра Чорткова застукали на чужом огороде за кражей овощей (фото: facebook.com/shplinty)
На месте происшествия работали полицейские, которые задокументировали случай правонарушения. Теперь его ждет суд, а собранный урожай овощей был конфискован как вещдоки.
Коцюбович также опубликовал видео, как на его земельном участке происходила беседа экс-мэра города с "копами".
Видео: бывший мэр Чорткова попался на чужом огороде за сбором урожая овощей
Михаил Вербицкий (1947 г.р.) был городским головой Чорткова в период с 12 ноября 2010 года по 6 ноября 2015 года.
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