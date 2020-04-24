Под Тернополем у больных коронавирусом в больнице нет туалетов: ходят на ведро

Коронавирус в Украине инфицировал 7647 человек, 193 из них скончались от осложнений инфекции, 601 пациент вылечился. В Тернопольской области в больнице Почаева отсутствуют достойные санитарные условия для больных коронавирусом, которых сюда доставляют на лечение. Так, в инфекционном отделении нет очистных сооружений и пациенты вынуждены ходить в пластиковые ведра, которые стоят в туалете.

Больные говорят, что не во всех отделениях есть крышки на ведрах. Инфицированные коронавирусом люди сняли видео для того, чтобы показать условия, в которых они находятся на лечении.

"Больных, которых положили их в терапевтическое отделение, не выпускают в туалет, на этаже. Им принесли ведро для хождения в туалет для четверых: без крышки, железное ведро обычное. Это ведро стоит почти сутки, пока санитарка его не вынесет", - рассказала ТСН родственница пациентки Людмила Тараненко.

Люди сообщают, что ведром вынуждены пользоваться при остальных пациентах. Поначалу они отказывались это делать, но нужда оказалась сильнее. Также в палатах нет и умывальников, чтобы элементарно полоснуть руки, запах фекалий стоит на все отделение.

"Младшая медсестра паллиативного отдела говорила, что запах стула стоит в горле. Мы должны это все мыть, выливать. Но они носят это выливать в свой общий туалет, канализации нет, обеззараживания нет", - рассказывает санитарка рентген-кабинета Почаевской райбольницы Татьяна Демчук.

В больнице нет денег на закупку биотуалетов, здесь медикам не выделяют деньги даже на защитные маски. Защитные перчатки и маски закупили для медучреждения волонтеры.

В Почаевской больнице нет канализации (ТСН)

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