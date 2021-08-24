В Тернополе после празднования в помойку выбросили футболку с патриотическим символикой: фото возмутило сеть

В городе Тернополе после торжественного поднятия Государственного флага на свалку выбросили футболку с патриотической символикой.

Об этом сообщил Алексей Андрейчук в Facebook.

Так, инцидент произошел 23 августа.

В частности, футболки со специально разработанной символикой ко Дню Независимости выдали участникам поднятия флага в Тернополе. Однако после мероприятия их просто выбросили на помойку. Это возмутило местных жителей.

"23 августа 2021 года в средоточии духовных и христианских традиций был поднят самый большой флаг области. Свалка недалеко от флага", - говорится под заметкой.

Кроме того, через некоторое время в мусорниках обнаружили и выброшенные флажки.

В помойку выбросили футболки с патриотической символикой (фото: facebook.com/NotFineTernopil)

В комментариях пользователи агрессивно отреагировали на увиденное.