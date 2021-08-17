В Тернополе отец заморил голодом 11-летнего ребенка с глухотой: пил только сладкую воду

Голодного мальчика, который жил в жутких условиях антисанитарии обнаружили во время рейда на улице 15 Апреля. В квартире было очень грязно, везде валялся мусор.

Отец мальчика находился дома, но с явными признаками алкогольного опьянения. Мама умерла несколько лет назад, и мужчина самостоятельно воспитывал сына.

У ребенка нарушения слуха, он плохо слышит и говорит. Однако он рассказал полиции, что в квартире часто происходят вечеринки, приходят чужие люди, которые шумят, употребляют алкоголь и курят. 11-летний ребенок признался, что уже двое суток ничего не ел, а пил только остатки сладкой воды.

В Тернополе отец заморил голодом ребенка с глухотой (Фото: Национальная полиция)

Как сообщили полицейские, они приняли решение изъять ребенка из семьи, и мальчик эту новость принял радостно.

"С учетом на выясненные обстоятельства, полицейские не смогли далее оставить ребенка по адресу проживания. Они, вместе с работниками социальных служб, оформили все необходимые документы для немедленного изъятия ребенка из семьи. Ребенок обрадовался такому решению, быстро собрал вещи и вместе с патрульными поехал в Тернопольский центр социальной реабилитации детей", - сказано в сообщении.