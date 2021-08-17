В Тернополе отец заморил голодом 11-летнего ребенка с глухотой: пил только сладкую воду

В Тернополе полиция совместно с работниками социальных служб изъяли из семьи 11-летнего ребенка с глухотой. Мальчик жил в таких жутких условиях, что обрадовался, когда его повезли в реабилитационный центр.
Детали инцидента рассказали в пресс-службе полиции Тернопольской области.
Голодного мальчика, который жил в жутких условиях антисанитарии обнаружили во время рейда на улице 15 Апреля. В квартире было очень грязно, везде валялся мусор.
Отец мальчика находился дома, но с явными признаками алкогольного опьянения. Мама умерла несколько лет назад, и мужчина самостоятельно воспитывал сына.
У ребенка нарушения слуха, он плохо слышит и говорит. Однако он рассказал полиции, что в квартире часто происходят вечеринки, приходят чужие люди, которые шумят, употребляют алкоголь и курят. 11-летний ребенок признался, что уже двое суток ничего не ел, а пил только остатки сладкой воды.
В Тернополе отец заморил голодом ребенка с глухотой (Фото: Национальная полиция)
Как сообщили полицейские, они приняли решение изъять ребенка из семьи, и мальчик эту новость принял радостно.
"С учетом на выясненные обстоятельства, полицейские не смогли далее оставить ребенка по адресу проживания. Они, вместе с работниками социальных служб, оформили все необходимые документы для немедленного изъятия ребенка из семьи. Ребенок обрадовался такому решению, быстро собрал вещи и вместе с патрульными поехал в Тернопольский центр социальной реабилитации детей", - сказано в сообщении.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Одессе отец заморил сына голодом из-за советов в монастыре.
А также рассказывали о том, что в Чугуеве полиция спасла голодного двухлетнего мальчика, которого бросила мать.