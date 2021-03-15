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В Тернополе нетрезвая учительница избила школьника: била головой об стену

Автор: Анна Шиканова

В Тернополе, в гимназии имени Ивана Франко произошел вопиющий случай. Нетрезвая учительница физкультуры набросилась на ученика 7-го класса и била ребенка головой об стену.

Детали жуткого инцидента сообщили в местном издании "20 минут".

По словам родителей, нетрезвая учительница физкультуры закрылась в спортивном зале вместе с учениками 7-го класса. Один из учеников ей сказал что-то неприятное, а педагог в ответ сначала начала кричать, потом закрыла дверь зала изнутри и начала избивать ребенка. Дети подняли шум и к спортивному залу прибежали другие учителя и дирекция гимназии. Дверь в помещение вынуждены были выломать.

Позже директор учебного заведения Анатолий Крыжановский подтвердил родителям информацию о том, что учительница была в нетрезвом состоянии. В комментарии для ТСН директор гимназии сообщил, что педагога сразу же уволили.

"Да, действительно имело место. Для нас, как для педагогического коллектива, это недопустимое событие. Эта учительница с сегодняшнего дня у нас больше не работает", - сообщил Крыжановский.

Об инциденте уже знают в полиции и на данный момент устанавливаются все обстоятельства происшествия.

"На место происшествия полиции не вызывали. Директор этой гимназии нам сообщил, что инцидент произошел в пятницу, 12 марта, и в учебном заведении самостоятельно все решили. Но этот факт имел место, все детали мы будем сейчас устанавливать", - рассказал представитель Нацполиции в Тернопольской области Сергей Крета.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в детсаду Киева воспитатели издевались над мальчиком за то, что он справлял нужду стоя.

А также рассказывали о том, что в Мариуполе мать второклассника избила учительницу и завуча.

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