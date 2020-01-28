В Тернополе хаски жестоко напала на ребенка: детали жуткого ЧП

В Тернополе 28 января собака хаски жестоко напала на ребенка. Девятилетний мальчик утром направлялся в школу, когда увидел на детской площадке собаку, которую захотел погладить. Животное оказалось не в духе и напало на школьника. Собака укусила мальчика за руку и за лицо. Об этом сообщает пресс-служба полиции Тернопольской области.

Когда ребенок начал кричать от боли, соседи увидели, что случилось и сразу же вызвали скорую помощь. Мальчика госпитализировали в местную больницу и сейчас его готовят к операции

Отметим, что во время несчастного случая владельца животного рядом с ним не было. По словам соседей, именно эта собака не впервые нападает на людей. Ее хозяин живет в другой стране, а женщина, присматривающая за питомцем, не может с ним совладать.

Решается вопрос о внесении данного факта в Единый реестр досудебного расследования.

Как мы ранее сообщали, в Киеве собака набросилась на маленького ребенка, который просто шел по улице со своим отцом из детского садика и уже подходил к дому. Владелец пса не смог удержать разъяренное животное и отозвать прочь. Инцидент произошел в районе Ветряных Гор.