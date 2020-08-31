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Теракт на Укрзализныце: появилось видео с места происшествия

Автор: Роман Мирончук

Взрыв деформировал рельсы и повредил железнодорожные шпалы

В последний день лета, 31 августа, в Житомирской области на перегоне Сокорики-Бехи во время движения товарного состава с топливом были подорваны железнодорожные пути. К счастью теракт обошелся без жертв. В сети появилось видео с места взрыва.

Неизвестные осуществили взрыв под поездом сообщением Барбары-Коростень. В результате взрыва были деформированы рельсы и повреждены железнодорожные шпалы. Состав транспортировал из Беларуси 64 вагона с бензином и дизельным топливом. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Теракт на Укрзализныце (видео: YouTube)

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На месте происшествия работает совместная следственно-оперативная группа управлений СБУ и Национальной полиции в Житомирской области, а также сотрудники взрыво-технической службы.

Теракт на Укрзализныце (фото: СБУ)

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