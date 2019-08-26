Теракт в Киеве: подробности про обстрел и что известно о "Мостобуде" (видео)

Стрельба из гранатомета в Киеве по зданию "Мостострой" ("Мостобуд") на улице Паньковская, 5, ночью 26 августа квалифицируется столичными правоохранителями как террористический акт. Был введен оперативный план "Сирена" и поиски злоумышленников продолжаются. Об этом передали в отделе коммуникации полиции Киева.

Тубус гранатомета был обнаружен недалеко от здания через дорогу. Сейчас эксперты осматривают вещдок и устанавливают происхождение боеприпаса.

Следователи проверяют записи с камер наблюдения. Момент обстрела мог попасть в кадр, а также сами преступники и пути их отхода.

В Киеве из гранатомета обстреляли здание компании "Мостострой" (Фото: kyiv.npu.gov.ua)

"В 1:30 в полицию поступило сообщение, что возле дома на улице Паньковской прогремел взрыв. По указанному адресу немедленно выехали следственно-оперативные группы Главного и территориального управлений полиции, экипажи патрульных, взрывотехники, кинологи и врачи", - говорится в сообщении столичной полиции.

В результате ЧП к счастью никто не пострадал.

В самом здании после обстрела были повреждены фасад, окна и помещения кабинетов. Снаряд попал в одно из окон на четвертом этаже здания, также повреждены стекла на 3-м и 5-м этажах.

В Киеве из гранатомета обстреляли здание компании "Мостострой" (Фото: kyiv.npu.gov.ua)

По факту инцидента было открыто уголовное производство по части 1 статьи 258 Уголовного кодекса.

Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.

Спикер полиции Киева Оксана Блищик рассказала, что неизвестные выстрелили из гранатомета в 4-й этаж здания "Мостострой", после чего скрылись.

Правоохранители проводят поквартирный обход в ближайших домах и расспрашивают жильцов о происшествии, продолжают поиск свидетелей.

Решается вопрос об определении подследственности в указанном уголовном производстве.

В Киеве из гранатомета обстреляли здание компании "Мостострой" (Видео: YouTube / Полиция Киева)

ООО "Мостобуд" создано в 2000 году. Его возглавляет Михаил Леонидович Беккер, который сейчас является председателем Наблюдательного совета предприятия. В костяк организации входят "Предприятие "Маст-Буд" и Киевский завод "МЗБК" (Завод мостовых железобетонных конструкций).

Гендиректор компании "Мостострой" Михаил Беккер (Фото с Facebook-страницы Карины Бондаренко / dp.vgorode.ua)

Основной сферой деятельности предприятия является строительство сооружений транспорта (мосты, путепроводы, эстакады), гидротехнических сооружений (причалы, пирсы, укрепление) и других объектов, связанное с буровыми, свайными, подводно-техническими работами.

Предприятие выполняло работы в Мариуполе, Донецке, Одессе, Херсоне, Днепропетровске, Киеве, на побережье Азовского и Черноморского морских бассейнов, на реках Днепр, Кальмиус, Кальчик, Зеленая, Северский Донец, в Крымском и Карпатском регионах.

Добавим, что компания Беккера является подрядчиком по ремонту Нового моста в Днепре.

Михаил Беккер в Днепре на встрече с президентом Зеленским и мэром Филатовым (Фото из открытых источников)

В июле он приехал на встречу с президентом Владимиром Зеленским и удивил журналистов своими позолоченными часами на руке - с изображением Сталина, гербом и картой СССР (изготавливают эти коллекционные часы "Коалиция" в РФ).

Михаил Беккер на встрече с президентом Зеленским в Днепре удивил часами с картой СССР (Фото с Facebook-страницы Карины Бондаренко / dp.vgorode.ua)

Как сообщалось ранее, 13 июля в Киеве ночью на улице Дегтяревской в Шевченковском районе Киева неизвестный совершил выстрел из гранатомета в фасад здания телеканала "112 Украина". В результате инцидента никто не пострадал. На инцидент отреагировала Служба безопасности Украины, которая взялась за расследование.