Теракт в Днепре: во время взрыва авто погиб известный волонтер Алексей Кавлак

По его словам, сотрудничество с Алексеем началась осенью 2015 сразу с первого совместного визита в Военно-медицинского департамента Минобороны.

"Мы понимали, что волонтеры сами по себе не вытянут медицину ВСУ, государство должно действовать само, а знания для этого мы были готовы предоставить. С той встречи начался мой путь по бюрократии Украины", - написал Вишиванец.

Алексей Кавлак (фото: facebook.com/Petro.Vyshyvanets)

Он рассказал, что Алексей занимался своим призванием - обучал первой помощи на поле боя военных. Команда Народный тыл привлекала его в свои ряды для подготовки военных по оказаниб домедицинской помощи гражданским лицам.

"Ты учил других. Твои знания их спасали. И хотя ты не спас себя - после тебя осталось так много. Скучаю сильно", - добавил Вишиванец.

Отметим, что полиция сообщила, что открыто уголовное производство по ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).

СБУ подключилась к расследованию данного инцидента.