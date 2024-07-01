У вас тепловий удар? Його перші симптоми, допомога та профілактика

Що треба знати про тепловий удар

Активність сонячних променів у літні місяці дуже висока, що підвищує ризики перегріву та теплового удару. Перегріву та теплове виснаження зазвичай можна уникнути, якщо людина зможе перебувати у прохолодному приміщенні хоча б протягом 30 хвилин. Однак при проявах теплового удару необхідне негайне медичне втручання.

Симптоми перегріву

Ознаки теплового виснаження, що виникають внаслідок помірного перегріву, включають: втому, запаморочення, головний біль, нудота, надмірне потовиділення. Шкіра може стати блідою або липкою, може з'явитися висип, судоми в руках, ногах і животі, а також спостерігається прискорене дихання або серцебиття, висока температура, сильна спрага та слабкість.

Симптоми теплового виснаження часто схожі як у дорослих, так і у дітей, хоча у дітей також може спостерігатися дратівливість.

Якщо у вас є ознаки теплового виснаження, вам потрібно негайно переміститися до прохолодного приміщення і випити достатню кількість рідини.

Що робити при тепловому ударі?

Якщо ви відчули ознаки перегріву або помітили їх у когось іншого, виконайте такі 4 кроки:

Перемістіть людину у прохолодне місце.

Зніміть надлишковий одяг, наприклад куртку або шкарпетки.

Дайте випити регідратаційний напій або прохолодну воду.

Охолодіть шкіру: збризніть або протріть її прохолодною водою. Також можна використовувати холодні пакети, обгорнуті в тканину, поклавши їх під пахви або на шию.

Залишайтеся поруч з людиною, доки їй не стане краще. Вона повинна почати охолоджуватися і відчувати поліпшення стану протягом 30 хвилин.

Коли потрібна допомога?

Тепловий удар є найтяжчим проявом теплового ураження і є наслідком порушення терморегуляції, що може загрожувати життю. Викликайте швидку допомогу, якщо ви помітили такі ознаки:

погане самопочуття після 30 хвилин відпочинку в прохолодному місці, попри охолодження та вживання рідини;

дуже висока температура тіла;

гаряча шкіра, яка не потіє і може почервоніти;

прискорене серцебиття;

прискорене дихання або задишка;

плутання думок і втрата координації;

судоми;

втрата свідомості.

Профілактика перегріву

Існує високий ризик теплового виснаження або теплового удару під час спекотної погоди або при великому фізичному навантаженні. Щоб уникнути цього: