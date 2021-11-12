Тепло вернулось: синоптики рассказали, где будет до +13

В западных областях без осадков. При этом теплее всего будет в Закарпатской области - +10+12. Во Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях +9+11.

В Хмельницкой и Черновицкой областях +8+10. В Ровенской области +7+9, в Волынской - +6+8.

На севере без осадков. Температура в Черниговской и Сумской областях составит +6+8 градусов.

В центральных регионах без дождей. В Винницкой, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской и Черкасской областях +8+10.

На востоке также без осадков. В Донецкой, Луганской и Харьковской областях днем будет +6+8.

На юге Украины дождей также не будет. В Запорожской области +9+11, в Херсонской и Николаевской - +10+12, в Одесской - +11+13.

В оккупированном Крыму будет сухо и местных жителей ждут +11+13.

В Киеве без дождей. Днем температура воздуха прогреется до +7+9. При этом будет дуть южно-западный ветер со скоростью 5-10 м/с.

Погода в Украине 12 ноября (погодная карта: meteo.gov.ua)