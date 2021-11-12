Тепло вернулось: синоптики рассказали, где будет до +13
Погода в Украине сегодня, 12 ноября, будет ясной и без осадков. При этом в некоторых областях страны будет теплее, чем на остальной территории.
Об этом свидетельствую данные Укргидрометцентра.
В западных областях без осадков. При этом теплее всего будет в Закарпатской области - +10+12. Во Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях +9+11.
В Хмельницкой и Черновицкой областях +8+10. В Ровенской области +7+9, в Волынской - +6+8.
На севере без осадков. Температура в Черниговской и Сумской областях составит +6+8 градусов.
В центральных регионах без дождей. В Винницкой, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской и Черкасской областях +8+10.
На востоке также без осадков. В Донецкой, Луганской и Харьковской областях днем будет +6+8.
На юге Украины дождей также не будет. В Запорожской области +9+11, в Херсонской и Николаевской - +10+12, в Одесской - +11+13.
В оккупированном Крыму будет сухо и местных жителей ждут +11+13.
В Киеве без дождей. Днем температура воздуха прогреется до +7+9. При этом будет дуть южно-западный ветер со скоростью 5-10 м/с.
Погода в Украине 12 ноября (погодная карта: meteo.gov.ua)
Напомним, народный синоптик Владимир Деркач дал прогноз погоды до Нового года.
Ранее синоптики назвали дату первого снега в Киеве.