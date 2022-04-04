"Теперь он - райская птица": российские военные порезали попугая украинки на куски и пытались съесть

Детали истории

Анна вынуждена была бежать из Киевской области во время войны. Сосед убедил ее, что не нужно везти попугая через всю Украину да еще и с котом. Она согласилась, надеясь, что с любимцем будет все хорошо.

Но случилось так, что сосед тоже покинул село, не забрав при этом ее птицу.

После этого Анна сообщила трагическую новость - ее попугайчика убили российские военные, которые заняли село.

"Оккупанты порезали Zipa на куски и пытались его съесть. Об этом свидетельствуют отрезанные крылья, голова, выщипанные перья и куски пожеванного мяса на полу. Причина смерти установлена. Теперь Zip – райская птица…" - с горечью написала девушка.