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Теперь вы можете проверить наличие вакцин от COVID поблизости: как это легко сделать

Автор: Людмила Жукова

Вакцинация от коронавируса в Украине продолжается и становится еще доступней. Теперь проверить наличие и количество вакцин по близости от вашего местоположения можно с помощью специального чат-бота в Telegram.

Он называется чат-бот "Медичні закупівлі України" и доступен по ссылке.

С помощью чат-бота украинцы смогут увидеть, сколько на данный момент есть вакцин в конкретном прививочном пункте.

Также вы сможете увидеть прививочные пункты, находящиеся рядом с вами. Естественно, что и названия вакцин от коронавируса вам будут доступны и вы сможете выбрать любую.

База данных Telegram-бота обновляется каждый день. Она основывается на отчетах, которые пункты вакцинации передают в информационную систему MedData.

Государственное предприятие “Медицинские закупки” осуществляет закупки лекарств и лекарственных средств на средства государственного бюджета.

Вот так выглядит чат-бот в Telegram.

Как мы ранее писали, Булавинова сделала заявление про вакцинацию людей, которые уже переболели COVID-19.

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Вакцинация