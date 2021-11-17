Теперь вы можете проверить наличие вакцин от COVID поблизости: как это легко сделать

Вакцинация от коронавируса в Украине продолжается и становится еще доступней. Теперь проверить наличие и количество вакцин по близости от вашего местоположения можно с помощью специального чат-бота в Telegram.
Он называется чат-бот "Медичні закупівлі України" и доступен по ссылке.
С помощью чат-бота украинцы смогут увидеть, сколько на данный момент есть вакцин в конкретном прививочном пункте.
Также вы сможете увидеть прививочные пункты, находящиеся рядом с вами. Естественно, что и названия вакцин от коронавируса вам будут доступны и вы сможете выбрать любую.
База данных Telegram-бота обновляется каждый день. Она основывается на отчетах, которые пункты вакцинации передают в информационную систему MedData.
Государственное предприятие “Медицинские закупки” осуществляет закупки лекарств и лекарственных средств на средства государственного бюджета.
Вот так выглядит чат-бот в Telegram.
Как мы ранее писали, Булавинова сделала заявление про вакцинацию людей, которые уже переболели COVID-19.