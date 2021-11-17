Теперь вы можете проверить наличие вакцин от COVID поблизости: как это легко сделать

С помощью чат-бота украинцы смогут увидеть, сколько на данный момент есть вакцин в конкретном прививочном пункте.

Также вы сможете увидеть прививочные пункты, находящиеся рядом с вами. Естественно, что и названия вакцин от коронавируса вам будут доступны и вы сможете выбрать любую.

База данных Telegram-бота обновляется каждый день. Она основывается на отчетах, которые пункты вакцинации передают в информационную систему MedData.

Государственное предприятие “Медицинские закупки” осуществляет закупки лекарств и лекарственных средств на средства государственного бюджета.

Вот так выглядит чат-бот в Telegram.