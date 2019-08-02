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Теперь купить "элитные" номера можно официально: сколько это стоит

STYLERЖизнь    02.08.2019 - 22:12
Теперь купить "элитные" номера можно официально: сколько это стоит
Купить элитный номерной знак на автомобиль в Украине – сколько это стоит (фото: instasaver.org)

Покупка элитного номерного знака теперь возможна без "серых" схем

Купить "элитный" номерной знак на автомобиль в Украине больше не проблема, так как теперь их продают официально. Об этом рассказали в главном сервисном центре Украины. До этого, чтобы получить нужную комбинацию из цифр, нужно было "договариваться", и, конечно, не бесплатно. Сколько теперь придется заплатить за желаемую комбинацию цифр и реально ли ее приобрести официально, рассказывает ТСН.

С 31 июля можно приобрести любой номер, говорят в сервисном центре. Стоимость номерного знака на автомобиль зависит от того, насколько "красивая" комбинация. К примеру, номер с тремя нулями в начале или четырьмя одинаковыми цифрами – самый дорогой – стоит 30 000 гривен. В 10 000 гривен обойдется номер, где идут три одинаковые цифры подряд, по две одинаковые цифры или четыре цифры в исчислительной последовательности. Еще дешевле – 8 000 гривен – стоят номера, которые имеют в начале два нуля. Самые "дешевые" номера стоят 4 000 гривен и имеют похожие комбинации: три одинаковых цифры не подряд, по две одинаковые цифры по очереди или зеркально.

Теперь купить &quot;элитные&quot; номера можно официально: сколько это стоит

Купить элитный номерной знак на автомобиль в Украине – сколько это стоит (скриншот: youtube.com/ТСН)

Для водителей, которые хотят "отличиться" на дороге создали специальные условия получения номерных знаков официально. Нужно всего лишь подъехать в сервисный центр.

Руководитель юридического управления Главного сервисного центра Дмитрий Шевченко рассказал, что администратор предоставляет возможность ознакомиться с полным перечнем номерных знаков. Он признает, что существовал "черный рынок" номерных знаков, когда для получения "элитного" знака приходилось договариваться и платить.

Скоро автомобилисты смогут приобретать номера в интернете, однако для получения все равно придется посетить сервисный центр.

Купить элитный номерной знак на автомобиль в Украине – сколько это стоит (видео: youtube.com/ТСН)

Напомним, что украинских водителей ждут новые бешеные штрафы.

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