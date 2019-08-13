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Теперь излечим: медики создали препарат от смертельного вируса


Ученые уже рекомендуют заболевшим лихорадкой Эбола принимать новый препарат

Лихрадка Эбола теперь не является неизлечимой. Ученые со всего мира годами пытались найти препарат, который бы боролся со смертельным заболеванием. И недавно медикам удалось разработать два экспериментальных метода лечения Эболы, вызываемой опасным вирусом.

По информации западного издания Wired, ныне проводятся клинические испытания новых препаратов в Демократической Республике Конго, где недавно зафиксировали новую вспышку лихорадки Эбола. Опасный вирус уже успел забрать жизни 180 жителей этой африканской страны.

Ученые разработали препарат от лихорадки Эбола (фото: GettyImages)

Ученый, контролировавший проведение исследований по разработке вакцины от лихорадки Эбола, смело заявил, что заболевание уже не стоит называть неизлечимым.

"Отныне мы больше не будем говорить, что Эбола неизлечима", - сказал Жан-Жак Муембе, гендиректор Национального института биомедицинских исследований в Республике Конго.

Ученые разработали препарат от лихорадки Эбола (фото: sciencemag.org)

Согласно информации зарубежных СМИ, эти лекарства уже рекомендуют принимать всем заболевшим лихорадкой. Препарат вводится внутривенно и предотвращает развитие смертельной болезни в организме.

Компания-разработчик обещает изготовить необходимое количество доз.

Напомним, ранее доктор Комаровский предупредил родителей об опасном вирусе с риском летального исхода, который особо активен в период летней жары. 

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