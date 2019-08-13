Теперь излечим: медики создали препарат от смертельного вируса

Лихрадка Эбола теперь не является неизлечимой. Ученые со всего мира годами пытались найти препарат, который бы боролся со смертельным заболеванием. И недавно медикам удалось разработать два экспериментальных метода лечения Эболы, вызываемой опасным вирусом.

По информации западного издания Wired, ныне проводятся клинические испытания новых препаратов в Демократической Республике Конго, где недавно зафиксировали новую вспышку лихорадки Эбола. Опасный вирус уже успел забрать жизни 180 жителей этой африканской страны.

Ученые разработали препарат от лихорадки Эбола (фото: GettyImages)

Ученый, контролировавший проведение исследований по разработке вакцины от лихорадки Эбола, смело заявил, что заболевание уже не стоит называть неизлечимым.

"Отныне мы больше не будем говорить, что Эбола неизлечима", - сказал Жан-Жак Муембе, гендиректор Национального института биомедицинских исследований в Республике Конго.

Ученые разработали препарат от лихорадки Эбола (фото: sciencemag.org)

Согласно информации зарубежных СМИ, эти лекарства уже рекомендуют принимать всем заболевшим лихорадкой. Препарат вводится внутривенно и предотвращает развитие смертельной болезни в организме.

Компания-разработчик обещает изготовить необходимое количество доз.

Напомним, ранее доктор Комаровский предупредил родителей об опасном вирусе с риском летального исхода, который особо активен в период летней жары.