Тендітна та ніжна. Тіна Кароль зачарувала світлинами у напівпрозорому комбінезоні без спідньої білизни

Популярна українська співачка Тіна Кароль, яка нещодавно вразила несподіваним дуетом та чуттєвим виконанням пісні, цього разу вразила мережу новою фотосесією у відвертому образі.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на нову публікацію в Instagram знаменитості.
Так, артистка постала у незвичному для себе образі. Для фото вона вибрала мереживний комбінезон білого кольору, який підкреслив її підтягнуту фігуру. Кароль обрала ефектні пози, при цьому вона прикривала руками груди - очевидно, для зйомки вона обрала лук без спідньої білизни.
Співачка зачарувала мережу (фото: instagram.com/tina_karol)
Свій образ співачка доповнила природним макіяжем, а волосся зібрала у високу зачіску з пасмами, що стирчать.
Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Фоловери Кароль відразу почали писати їй компліменти, адже на знімках вона вийшла дуже жіночною і ніжною:
Зазначимо, що зараз співачка перебуває в турі Україною на підтримку свого нового альбому "Лірика". Він включає 8 нових композицій, що є уособленням емансипації та експресії. Цю роботу Кароль називає однією з найкращих у своїй кар'єрі.
До речі, нещодавно співачка випустила чуттєвий кліп на пісню "Відчиняю", яка стала першим синглом з альбому виконавиці "Лірика". Знаменитість продемонструвала всю свою гнучкість та пластичність тіла, а також похвалилася сталевим пресом.
А на одному зі своїх концертів артистка переспівала хіт "Скандал" українською мовою.
Тіна Кароль зараз (фото: instagram.com/tina_karol)
Раніше Тіну Кароль запідозрили у романі з молодим бізнесменом.
Також читайте, чим Кароль довели до сліз на зйомках.