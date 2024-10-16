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Тендітна та ніжна. Тіна Кароль зачарувала світлинами у напівпрозорому комбінезоні без спідньої білизни

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Катерина Собкова

Популярна українська співачка Тіна Кароль, яка нещодавно вразила несподіваним дуетом та чуттєвим виконанням пісні, цього разу вразила мережу новою фотосесією у відвертому образі.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на нову публікацію в Instagram знаменитості.

Так, артистка постала у незвичному для себе образі. Для фото вона вибрала мереживний комбінезон білого кольору, який підкреслив її підтягнуту фігуру. Кароль обрала ефектні пози, при цьому вона прикривала руками груди - очевидно, для зйомки вона обрала лук без спідньої білизни.

Співачка зачарувала мережу (фото: instagram.com/tina_karol)

Свій образ співачка доповнила природним макіяжем, а волосся зібрала у високу зачіску з пасмами, що стирчать.

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Як відреагували у мережі

Фоловери Кароль відразу почали писати їй компліменти, адже на знімках вона вийшла дуже жіночною і ніжною:

  • "Така тендітна і ніжна"
  • "Фантастична"
  • "Красуня"
  • "Фото - просто вау!"
  • "Боже, яка ніжність, вам так іде білий колір"
  • "Які комфортні фото вийшли. Якось аж віє атмосферою спокою"
  • "Красуня"
  • "Чарівна"
  • "Тобі так іде цей образ".

Зазначимо, що зараз співачка перебуває в турі Україною на підтримку свого нового альбому "Лірика". Він включає 8 нових композицій, що є уособленням емансипації та експресії. Цю роботу Кароль називає однією з найкращих у своїй кар'єрі.

До речі, нещодавно співачка випустила чуттєвий кліп на пісню "Відчиняю", яка стала першим синглом з альбому виконавиці "Лірика". Знаменитість продемонструвала всю свою гнучкість та пластичність тіла, а також похвалилася сталевим пресом.

А на одному зі своїх концертів артистка переспівала хіт "Скандал" українською мовою.

Тіна Кароль зараз (фото: instagram.com/tina_karol)

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