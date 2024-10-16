Тендітна та ніжна. Тіна Кароль зачарувала світлинами у напівпрозорому комбінезоні без спідньої білизни

Популярна українська співачка Тіна Кароль, яка нещодавно вразила несподіваним дуетом та чуттєвим виконанням пісні , цього разу вразила мережу новою фотосесією у відвертому образі.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на нову публікацію в Instagram знаменитості.

Так, артистка постала у незвичному для себе образі. Для фото вона вибрала мереживний комбінезон білого кольору, який підкреслив її підтягнуту фігуру. Кароль обрала ефектні пози, при цьому вона прикривала руками груди - очевидно, для зйомки вона обрала лук без спідньої білизни.

Співачка зачарувала мережу (фото: instagram.com/tina_karol)

Свій образ співачка доповнила природним макіяжем, а волосся зібрала у високу зачіску з пасмами, що стирчать.

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Як відреагували у мережі

Фоловери Кароль відразу почали писати їй компліменти, адже на знімках вона вийшла дуже жіночною і ніжною:

"Така тендітна і ніжна"

"Фантастична"

"Красуня"

"Фото - просто вау!"

"Боже, яка ніжність, вам так іде білий колір"

"Які комфортні фото вийшли. Якось аж віє атмосферою спокою"

"Красуня"

"Чарівна"

"Тобі так іде цей образ".

Зазначимо, що зараз співачка перебуває в турі Україною на підтримку свого нового альбому "Лірика". Він включає 8 нових композицій, що є уособленням емансипації та експресії. Цю роботу Кароль називає однією з найкращих у своїй кар'єрі.

До речі, нещодавно співачка випустила чуттєвий кліп на пісню "Відчиняю", яка стала першим синглом з альбому виконавиці "Лірика". Знаменитість продемонструвала всю свою гнучкість та пластичність тіла, а також похвалилася сталевим пресом.

А на одному зі своїх концертів артистка переспівала хіт "Скандал" українською мовою.

Тіна Кароль зараз (фото: instagram.com/tina_karol)