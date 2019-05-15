Температурный рекорд: синоптик шокировала прогнозом погоды

Погода в четверг заставит украинцев раздеться до футболок
Погода в Украине в четверг, 16 мая, принесет рекордное потепление, но при этом в некоторых областях будут идти дожди, а также вероятны грозы. Об этом рассказала Наталка Диденко на своей Facebook-странице.
По словам синоптика, завтра Украина и Испания будут самыми теплыми во всей Европе. Как доказательство, Диденко опубликовала погодную карту Европы, где наша страна отмечена красным цветом.
Погода в Украине 16 мая - синоптик сообщила о рекордном потеплении (фото: facebook.com/tala.didenko)
К слову, ранее Диденко обрадовала прогнозом погоды на выходные и призвала украинцев выходить на природу.
Так, синоптик сообщает, что в восточных областях и в южной части Украины температура воздуха достигнет +25... +29 градусов, а иногда даже и +30 градусов.
На остальной территории будет также тепло, но не жарко - днем ожидается от +20 до +26 градусов, на Западе 16 мая будет прохладнее всего - от +17 до +22 выше нуля.
Дожди с грозами пройдут на Западе Украины, а также местами в Винницкой, Житомирской, Киевской и Одесской областях.
В Киеве завтра, 16 мая, есть вероятность дождя с грозой, температура воздуха +23... +25 градусов.
Погода в Украине 16 мая - синоптик сообщила о рекордном потеплении (скрин: facebook.com/tala.didenko)
Напомним, ранее синоптики сообщили, какой будет погода в Украине в мае. Они предупредили, когда украинцам стоит ожидать ухудшения погодных условий.
Кстати, народный синоптик сообщил о том, какая погода будет этим летом в Украине.