Температурный рекорд: синоптик шокировала прогнозом погоды

Погода в Украине в четверг, 16 мая, принесет рекордное потепление, но при этом в некоторых областях будут идти дожди, а также вероятны грозы. Об этом рассказала Наталка Диденко на своей Facebook-странице.

По словам синоптика, завтра Украина и Испания будут самыми теплыми во всей Европе. Как доказательство, Диденко опубликовала погодную карту Европы, где наша страна отмечена красным цветом.

Погода в Украине 16 мая - синоптик сообщила о рекордном потеплении (фото: facebook.com/tala.didenko)

К слову, ранее Диденко обрадовала прогнозом погоды на выходные и призвала украинцев выходить на природу.

Так, синоптик сообщает, что в восточных областях и в южной части Украины температура воздуха достигнет +25... +29 градусов, а иногда даже и +30 градусов.

На остальной территории будет также тепло, но не жарко - днем ​​ожидается от +20 до +26 градусов, на Западе 16 мая будет прохладнее всего - от +17 до +22 выше нуля.

Дожди с грозами пройдут на Западе Украины, а также местами в Винницкой, Житомирской, Киевской и Одесской областях.

В Киеве завтра, 16 мая, есть вероятность дождя с грозой, температура воздуха +23... +25 градусов.

Погода в Украине 16 мая - синоптик сообщила о рекордном потеплении (скрин: facebook.com/tala.didenko)

Напомним, ранее синоптики сообщили, какой будет погода в Украине в мае. Они предупредили, когда украинцам стоит ожидать ухудшения погодных условий.

Кстати, народный синоптик сообщил о том, какая погода будет этим летом в Украине.