Температура две недели - не значит, что тяжело больной: врач рассказал о лечении COVID-19 в Израиле

Медик обратил внимание на то, что даже, если у человека температура две недели - это не значит, что он тяжелобольной, это просто один из симптомов COVID-19.

Пациенту назначают обильное питье, отдых и контакт со своим семейным врачом.

"Во всем мире она градируется по шкале NEWS-2: сатурация, количество дыханий, гемодинамика (давление и пульс) и сознание. Если у человека температура даже две недели, это не означает, что он тяжело больной. Это один из симптомов. Существует симптоматическое лечение. Обильное питье - симптоматическое лечение. Отдых, общение со своим семейным доктором", - рассказал Бриль.

Борис рассказал, каких пациентов в Израиле кладут в стационар.

"По шкале NEWS-2 снижение сатурации ниже 94, повышение количества дыханий... Там меняется периодически: сначала было 24, на сегодняшний день поставили 28, по-моему, сейчас перевели на 27 - это уже называется средней тяжестью. И этих людей уже переводят в больницы. Других людей в больницы не водят — ни на КТ, ни на что. Основная масса — это симптоматическое лечение", — отмечает врач.

Израильские врачи не назначают больным коронавирусом ничего лишнего.

"Как я сказал, не дают гормоны, не дают антикоагуляцию, не дают антибиотики. Потому что доказано, что это повышает риск смертности и риск тяжести заболевания", - отметил медик.

Самым главным является в Израиле ПЦР-тест. Его можно сдать, даже сидя в своей машине. Анализ возьмут медики из окна авто.