Тело убитого в 2016 году водителя BlaBlaCar Тараса Познякова найдено: что известно

Тело Тараса Познякова нашли еще летом

Тело Тараса Познякова обнаружили на трассе Житомир-Киева. Обнаружили его еще летом, но опознать сразу не смогли.

Только после всех экспертиз стало известно, что это тело львовянина Тараса Познякова, который пропал еще в 2016 году.

К поисковым работам была привлечена спецтехника Министерства обороны. Ситуация осложнялась тем, что с 2016 года рельеф данной местности сильно изменился.

Как сообщил Артем Дехтяренко, работники СБУ получили новые данные, которые сейчас проверяют. Данные говорят о том, что убийство Познякова могло иметь заказной характер.

Открыто криминальное производство по статье "Умышленное убийство".

Что известно об убийстве Тараса Познякова

Тарас Позняков выехал из дома 4 апреля 2016 года. Он направлялся в Киев, но до места назначения так и не доехал.

По дороге подобрал двух попутчиков, которые представились вымышленными именами и назвались бойцами "Правого сектора". Парни засветились на камерах на заправке и их объявили в розыск.

Позже стало известно, что это гражданин России Луан Кингисепп и Дмитрий Голуб. Выстрелы в водителя из пистолета ТТ, по материалам дела, совершил Луан Кингисепп.

Однако тело погибшего найти не смогли, а преступники признались только в похищении автомобиля, а вот в убийстве – не сознавались.

Луан Кингисепп погиб в Киеве в 2019 году во время взрыва в квартире. Дмитрий Голуб был арестован и осужден в 2019 году.

Ему присудили пожизненное тюремное заключение с конфискацией всего имущества.