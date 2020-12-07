Телевизионщик устроил ДТП в Киеве: не может связать двух слов (видео)

В понедельник, 7 декабря, в Киеве на перекрестке Оболонской и Межигорской улиц на Подоле пьяный водитель Chevrolet влетел в заднюю часть автомобиля Opel. За рулем Chevrolet находился сотрудник телеканала "1+1" Виталий Середа.
Чуть позже подошел его более трезвый друг, который сразу начал качать права, и говорил, что не видел в каком состоянии находится водитель. Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.
Тест на наличие алкоголя в крови показал, что водитель настолько пьян, что драгер даже не может показать такое значение. Также выяснилось, что страхового полиса на это авто у Виталия нет.
Видео можете посмотреть по этой ссылке.
Пользователи сети крайне возмущены, что мужчина в таком неадекватном состоянии сел за руль.
Напомним, в Киеве таксист умер за рулем во время движения. Неуправляемое авто вылетело на тротуар.
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