С убийцами не о чем разговаривать: телемост с Россией "взорвал" сеть

Телемост с Российской Федерацией, который решил провести телеканал NewsOne, вызвал резкую реакцию в украинском политикуме, среди общественных деятелей, журналистов и простых граждан. Инициаторы скандального проекта объясняют свое решение тем, что якобы сегодня в Украине около 70% людей ждут прямых политических переговоров с Россией. Такой комментарий телеканала в сети просто "разнесли".

В партии экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" раскритиковали анонсированный на 12 июля "телемост" с российским пропагандистским каналом "Россия-24" и призвали СБУ, СНБО и Нацраду отреагировать на ситуацию.

Кроме того, лидер "Азова" и кандидат в народные депутаты от объединенных националистов ВО "Свобода" Андрей Билецкий по этому поводу уже поставил ультиматум президенту Владимиру Зеленскому.

Известный журналист Денис Казанский подчеркивает, что такой "телемост" является противозаконным, и на инициативу о его проведении должны обратить внимание правоохранители.

"Запланированный пропагандистами телемост - вне закона. Так что задача правоохранителей просто предотвратить это правонарушение. Посмотрим, как они это сделают", - написал блогер в своем Facebook.

Скрин: facebook.com/den.kazansky

Так, Игорь Черняк в своем Facebook напомнил о запрете с 2014 года осуществлять ретрансляцию этого российского пропагандистского канала на территории Укрианы. Также он опубликовал соответствующий приказ МВД.

Телемост с "Россия 24" является вне закона (Скрин: facebook.com/igor.cherniak.121)

"Все дело в том, что никакой телемост с Россия-24 не возможен, так как телемост предполагает ретрансляцию эфира этого канала. Того самого канала, который вне закона на территории Укрианы с 2014 года. И если сегодня появились сообщения о возможном нарушении закона, задача правоохранительных органов - эти нарушения предотвратить. Очень просто - предотвратить! А чтобы органам работалось легче и указания отдавались четче - время вспомнить о приказе Министра внутренних дел Арсена Авакова # 840 от 19.08.2014 года. В этом приказе - все достаточно понятно и однозначно. И да. Тот самый канал, партнер по "телемосту", там тоже прямо указан. Так что, Арсен Борисович, вы все еще против пропагандонских каналов или уже коньюктура поменялась?" - говорится в его сообщении.

Скрин: facebook.com/igor.cherniak.121

Добавим, что Казанский жестко раскритиковал идею, суть которой усмотрел в намерении вызвать беспорятки в Украине привести к конфронтации.

"С убийцами не о чем разговаривать. Но суть задуманной Медведчуком акции не в том, чтобы говорить. Делается все это очевидно с целью вызвать беспорядки, погромы, протесты и попиариться на этом.

Организаторы этой провокации не дураки. Они прекрасно осознают, к чему может привести проведение такого "телемоста" в столице страны, потерявшей тысячи людей в войне с россиянами. И сознательно работают на то, чтобы вызвать вспышку насилия.

Нынешний российский режим питается кровью, трупами, злобой и ненавистью. В этом его суть, поэтому вся внешняя политика Кремля сегодня сводится к тому, чтобы провоцировать насилие всюду, где только можно. Недавно они сделали это в Грузии. Теперь на очереди снова мы", - говорится в его сообщении.

Скрин: facebook.com/den.kazansky

В СНБО также отреагировали на "телемост" и призвали всех "прекратить истерику", дали инициативе негативную оценку и заявили, что работают над решением.

Также секретарь СНБО Украины Данилюк заявил, что анонсированный телемост с участием российского пропагандистского телеканала "Россия24" и телеканала NewsOne из медиа-группы Виктора Медведчука является "недоразумением", сравнивание которого с мостом "США-СССР" в 1986 году является дешевой манипуляцией.

Скрин: facebook.com/rnbou

В комментариях к сообщению относительно "телемоста" можно встретить массу негативнрой реакции пользователей сети, однако находятся и сторонники такой инициативы, которые как раз и ищут параллели с телемостом между Штатами и Советами в 86-м году прошлого века. Кроме того, некоторые отмечают, что в эфире передачи "ВатаШоу" уже устраивают беседы с простыми гражданами двух стран.

Какие простые люди? Вы что, только родились и не знаете подлых и наглых методов глашатаев Медведчука и его кума? Да пусть там соберутся самые "честные" по их понятиям, нам с ними не очем говорить! Уже наговорил на тысячи жертв, на разруху всего Донбасса! Сколько вы вестись будете на лживую пропаганду агрессора и недобитков;

Никаких мостов, мосты давно сожжены, Градом и минами, залитые кровью наших граждан!

Всех работников канала - на фронт. Пусть там "поговорят" с "простыми людьми" из России;

Такой телемост с простыми людьми давно существует. Называется ВатаШоу;

А вы поговорите с украинцями. Не надо "моста". Придите в госпиталь, это недалеко. Спросите у этих детей, где их руки-ноги. Спросите у них - захотят они поговорить?

Вместо украинцев там разве что можно поставить фото убитых солдат, детей, мирных жителей, пассажиров М17. Нам не о чем говорить с убийцами. Но этот телемост Нацсовет должен запретить. Это как гумконвои - поехал один, а за ним такие же десятки с оружием;

Обращаюсь к вражескому каналу, вы спросите у родственников погибших, можно с ними о чем-то говорить, и вы не граждане Украины, если вы работаете на вражескую и продажной канале;

Пока идет война - обычных людей нет... а провокация есть... обычными они станут, когда свалят отсюда, и мы калитку за ними закроем на семь замков... вот тогда можно подумать - стоит о чем то вести задушевные беседы с простыми типа людьми там и в каком формате... хотя сомневаюсь в насущности такой затеи... кому-то интересно мнение тех, кто даже сегодня желает нам смерти и рабства? Вы ж понимаете, что выглядывает из под овечьей шкуры?

А почему именно перед выборами? Не надо никаких телемостов, пускай лучше сделают мост в Станице Луганской за свои деньги;

Какой мост, какая дружба - чем больше Путин убивает соседей, тем выше его рейтинг у россиян! Не устраивайте цирк, пусть ваши клоуны отдохнут!

Я считаю, надо использовать даже малейшую возможность для мирного урегулирования! И, не забывать, что на передовой наши ребята, их жизни, а, не становиться в позу, как призывает нас По. Его призывы - это призывы к войне, а не к европейской солидарности;

А я за телемост. Пусть каждый украинец выскажет все что думает о них. И потом у большей части населения "тарелки" и они не только это смотрят...

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Напомним, в марте Латвийский канал LTV уволил сотрудника, который обеспечил телемост между студией LTV и российским каналом Russia Today.

Такде мы писали о том, что недавно Владимиру Зеленскому подарили школьный учебник по истории Украины и мира и посоветовали детальнее изучить исторические события 1939 года, чтобы точно знать, когда "война ворвалась в наш дом".

Добавим, что некоторое время назад глава АПУ Андрей Богдан выступил с инициативой относительно референдума о диалоге Украины с Россией, которвя вызвала в обществе огромный резонанс. После этого президент Зеленский заявил, что таких переговоров не будет. Однако идея до сих пор время от времени поднимается.