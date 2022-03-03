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В Telegram появился опасный бот, который ворует аккаунты: как обезопасить себя

Автор: Татьяна Самарук

В Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины информируют о появлении нового чат-бота в сверхпопулярном в эти дни мессенджере Telegram. В частности, бот взламывает и ворует аккаунты пользователей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Так, приведен пример чат-бота @DdosInstruction_bot, который якобы имеет "инструкцию по кибервойне".

Однако, если его запустить на своем устройстве, то он предлагает "проверить ваш аккаунт".

Как только "проверка" пройдена, человек сразу же теряет доступ к своей учетной записи. Это значит, что в дальнейшем преступники могут использовать его в своих целях.

Как обезопасить себя

Включите в Telegram двухэтапную проверку: "Настройки" - "Конфиденциальность и безопасность" - "Двухэтапная проверка".

Также нужно быть внимательными и использовать только официальные чат-боты (официальный чат-бот Службы безопасности Украины: @stop_russian_war_bot и официальный чат-бот по фиксации преступлений России для Гааги: @tribunal_ua_bot).

Ранее мы сообщали, как быстро работать с ботом, помогающим искать диверсантов.

Также мы писали, как защитить себя при использовании мессенджеров.

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