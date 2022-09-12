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"Тебе осталось лишь обнять близких": Саливанчук рассказала о шокирующем разговоре с российским актером

Анна Саливанчук рассказала о российском актере (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Звезда сериала "Однажды под Полтавой" Анна Саливанчук рассказала о российском актере Александре Пашкове, который в первые дни полномасштабного вторжения России советовал ей обнять близких людей и смириться с поражением Украины.

Об этом актриса рассказала в "Сніданку з 1+1".

По ее словам, такой разговор с коллегой по съемочной площадке ее шокировал.

В частности, в начале войны Саливанчук написала Пашкову с просьбой рассказать в соцсетях правду. Однако, россиянин, который длительное время жил и работал в Украине, отказался это делать.

Актриса отметила, что Александр Пашков в России он не был популярен и никому не был там нужен. А в Украине он получал главные роли. Поэтому россиянин и перевез в Украину жену и троих детей.

"Он жил здесь в годы подряд зарабатывал много денег. У них же гонорары были гораздо большими, чем у украинских актеров... Перед войной мы снимались. Я ему пишу 24 февраля: "Александр, напиши что-нибудь, расскажи своим людям". А он ответил: "Аня, все что тебе осталось, так это обнять близких". Я была шокирована из-за этой фразы", - сказала Саливанчук.

Анна Саливанчук рассказала о разговоре с российским актером (скрин)

Также звезда призналась, что испытывает стыд за свое поведение 8 лет назад. Она рассказала, что не понимала, что нужно отказаться от работы с российскими актерами и режиссерами.

"Я не поняла, что война началась. Я думала, что российские актеры и режиссеры - это хорошо. И продолжала сниматься в этих сериалах. Несмотря на то, что мы всегда были подругами или любовницами главных героев, которые приезжали из России", - добавила она.

Недавно актриса Саливанчук жаловалась на врачей в Буковеле и Яремче.

Также артистка пожаловалась на неприятную ситуацию, которая случилась с ней в самолете.

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Анна Саливанчук