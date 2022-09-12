"Тебе осталось лишь обнять близких": Саливанчук рассказала о шокирующем разговоре с российским актером

По ее словам, такой разговор с коллегой по съемочной площадке ее шокировал.

В частности, в начале войны Саливанчук написала Пашкову с просьбой рассказать в соцсетях правду. Однако, россиянин, который длительное время жил и работал в Украине, отказался это делать.

Актриса отметила, что Александр Пашков в России он не был популярен и никому не был там нужен. А в Украине он получал главные роли. Поэтому россиянин и перевез в Украину жену и троих детей.

"Он жил здесь в годы подряд зарабатывал много денег. У них же гонорары были гораздо большими, чем у украинских актеров... Перед войной мы снимались. Я ему пишу 24 февраля: "Александр, напиши что-нибудь, расскажи своим людям". А он ответил: "Аня, все что тебе осталось, так это обнять близких". Я была шокирована из-за этой фразы", - сказала Саливанчук.

Анна Саливанчук рассказала о разговоре с российским актером (скрин)

Также звезда призналась, что испытывает стыд за свое поведение 8 лет назад. Она рассказала, что не понимала, что нужно отказаться от работы с российскими актерами и режиссерами.

"Я не поняла, что война началась. Я думала, что российские актеры и режиссеры - это хорошо. И продолжала сниматься в этих сериалах. Несмотря на то, что мы всегда были подругами или любовницами главных героев, которые приезжали из России", - добавила она.