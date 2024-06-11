П'яного в зюзю Тайсона Ф'юрі вигнали з бару: він повз рачки і врізався у стовп (відео)

Так, очевидці з англійського міста Моркем зафільмували, як Ф'юрі вигнали з місцевого бару Nowhere у стані дуже сильного алкогольного сп'яніння.

Деякі шанувальники були обурені такою поведінкою, адже наприкінці цього року на нього чекає реванш з Усиком, а деякі - навпаки жартували, що Тайсон досі у шоці від нокдауну в 10-му раунді від українця.

Окрім того, знайшлись й ті, хто похвалив "Циганського короля", адже той, маючи статки у розмірі 300 мільйонів фунтів, сидів у барі з друзями та фанатами, де продавалися напої за 2,50 фунта.

Тайсона Ф'юрі вигнали з бару (Скриншот з відео)

На кадрах видно, що легендарний боксер повз на колінах, поки не вдарився об стовп ліхтаря.

Тайсона Ф'юрі вигнали з бару (Скриншот з відео)

Схоже, що "загул" після поєдинків з українцями у Ф'юрі стає традицією, адже після бою з Володимиром Кличком британця було не впізнати. Тайсон поїдав бургери тонами, вживав кожного дня алкоголь, мав справу із забороненими препаратами та був майже за крок суїциду.

Цей "відпочинок" Ф'юрі тривав протягом трьох років, поки боксер не прийняв рішення зупинитися та повернутися у спорт.

Фото: Тайсон Ф'юрі (facebook.com/TysonFuryGypsyKing)

До того ж сам Тайсон зізнається, що причиною його поведінки був саме українець, адже після перемоги над ним Ф'юрі вирішив, що досягнув усе в цьому житті.

"У мене була мета: побити Кличка. Коли твоя ціль з дитинства, котру ти переслідуєш все своє життя здійснюється, ти не знаєш, що з цим робити. Мені здавалося, що більше немає чого досягати. Я завжди спостерігав за поєдинками Кличка і дуже хотів побити його, перемога над ним була наче підкорення Евересту, а коли я його підкорив, то вогонь у мені згас. Я почав змушувати себе тренуватися", - розповідає Тайсон.

Утім, цього разу британець не зміг здолати українця, але все одно боксер вирішив відпочити після поразки.

Фото: Тайсон Ф'юрі (facebook.com/TysonFuryGypsyKing)