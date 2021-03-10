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Тайная дочь Путина стала диджеем и выступила в московском клубе (видео)

Новина українською → Москва, Среда 10 марта 2021 09:34
Тайная дочь Путина стала диджеем и выступила в московском клубе (видео) Третья Дочь Путина выступила на концерте в Москве (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

В Москве тайная 17-летняя дочь президента России Владимира Путина отыграла концерт в ночном клубе. Девушка называет себя Луиза Розова и позиционирует себя, как диджей.

Об этом говорится в расследовании "Секретных материалов".

Луизу Розову называют тайной третьей дочкой Путина. Девушка ведет блог в соцсетях, где имеет 100 тысяч подписчиков, но свое лицо тщательно скрывает. И неудивительно - она очень похожа на президента РФ.

Хотя в клубе и отнекиваются от присутствия "дочки Путина" в качестве диджея, но некоторые факты говорят об обратном.

По словам посетителей концерта, Луиза приехала в клуб на машине со спецномерами. Заведение заставили покинуть журналистов и блогеров. Во время выступления территория охранялась сотрудниками спецподразделения МВД России.

В клубе успели заявить, что все это наглая ложь. А девушку они пригласили, чтобы поддержать ее из-за буллинга в сети.

Тайная дочь Путина появилась в роли диджея

Предполагается, что "неучтенную" дочь от президента РФ могла родить в 2003 году Светлана Кривоногих. Мать Луизы - подруга Путина еще со времен Санкт-Петербурга, сейчас ей 45 лет.

Тайная дочь Путина стала диджеем и выступила в московском клубе (видео)

Луиза Розова (фото: twitter.com/gruppa_voina)

У женщины якобы были отношения с Путиным, благодаря чему она получила долю в банке "Россия", элитную недвижимость и горнолыжный бизнес.

Отметим, что у Владимира Путина в браке с женой Людмилой (были женаты с 1983 по 2014 год) родилось две дочери: Екатерина и Мария. Они обе не являются публичными личностями.

Ранее в разведке рассказали, что Владимир Путин серьезно болен, и в России готовятся к смене власти.

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