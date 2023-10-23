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Таїсія Повалій отримала громадянство РФ: блогер показав доказ та розкрив дату цинічного вчинку

Повалій відкрито підтримує окупантів (скріншот)
Автор: Поліна Іваненко

Скандальна співачка Таїсія Повалій, яка перейшла на бік окупантів та зрадила Україну, вже отримала громадянство країни-агресорки. Мало того, для отримання російського паспорта вона цинічно обрала дату. Артистка стала громадянкою РФ на День Незалежності України.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про це у своєму Telegram-каналі розповів блогер Богдан Беспалов. Також він поділився емоціями на YouTube.

Повалій отримала громадянство РФ - що відомо

За словами Беспалова, на одному з державних сайтів РФ, в якому присутній відкритий реєстр публічної інформації, можна знайти цікаві факти про громадянство співачки.

"Таїсія Повалій отримала російське громадянство в цьому році. Але усе б нічого, справа в тому, що дата реєстрації отримання громадянства Російської Федерації і дата постанови на облік - це 24 серпня 2023 року. Можна офіційно оголосити, що Таїсія Повалій отримала російське громадянство на День Незалежності України", - заявив Беспалов.

Повалій отримала російське громадянство (фото: Telegram-канал Богдана Беспалова)

Що блогер думає про вчинок Повалій

Беспалов зазначив, що тільки співачці доведеться жити з тим, що вона зробила. І добре, що Повалій не зможе повернутися до України, вважає блогер.

"Їй з цим жити і добре, що ніколи вона не зможе ані фізично, ані юридично повернутися до України. І потім розповідати, що усе було не так однозначно.... Тому що будуть такі зрадники, які після нашої перемоги будуть намагатися перевзутися, але ми вже навчені гірким досвідом і чудово знаємо: люди, які обрали сторону зла, не змінюються", - додав він.

 

Раніше стало відомо, що Таїсія Повалій пожалілася росіянам на хірурга, який понівечив їй обличчя.

Також ми вже розповідали, що Повалій до дня "військової слави РФ" заспівала українську народну пісню.

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