У Таїланді розчленували 24-українську модель: усі деталі вбивства

Що відомо про вбивство українки

Пара заселилася до готелю Key Sathorn-Charoenraj у Бангкоку 29 квітня і виглядала дуже щасливою.

Зазначається, що востаннє Олену бачили живою 15 травня, коли вона зайшла до шикарного готелю в Бангкоку зі своїм супутником-бізнесменом.

Тривожні кадри з камер відеоспостереження зняли, як пара сміється і жартує в коридорі, прямуючи у свій готельний номер на 32 поверсі.

Після чого він розчленував її в номері пилою. Вранці 15 травня чоловік спішно залишив номер із багажем, без українки. Охорона готелю зауважила, в якому стані був бізнесмен. За їхніми словами, його просто трясло.

Останні кадри з фотокамер у готелі Бангкока (фото: The Sun)

Потім Лагода-Філіппов зупинив таксі, за кермом якого знаходився 56-річний Сурачай Сабайбанг. Чоловік попросив відвезти його до "будь-якого казино". Під час поїздки таксист стверджував, що його пасажир використав програму Google Translate, і попросив його допомоги у розчленуванні тіла Альони. За це він запропонував таксисту 1500 батів (приблизно 1500 гривень).

Після цього Сурачай висадив пасажира та зателефонував до готелю. Співробітники виявили понівечене тіло української моделі на ліжку у розкішних апартаментах.

"Її обличчя було закривавлено, а голова частково відрізана глибоким порізом від шиї до лівого плеча. Ліва рука жертви також була відрізана по зап'ястю, а на грудях лікарі швидкої допомоги виявили ножове поранення. Поруч із тілом поліцейські виявили закривавлену пилу, куплену у сусідньому магазині", - Сказано в повідомленні.

Що відомо про бізнесмена та партнера Олени

Ян Єжи-Лагода – уродженець Польщі. Він живе та працює в Лондоні, а Олена знімала для нього фотосесії.

Підозрюваний у вбивстві 24-річної моделі з України Єжи Лагода Філіппов (фото: The Sun)

Поліція вже затримала Лагоду-Філіппова для допиту. Посольству Польщі вже повідомили про його арешт.

"Підозрюваний був дуже спокійний, коли його заарештували. Було близько 4 години ранку, коли його зловили", - сказано в повідомленні.