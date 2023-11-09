Тавр назвав Фаріон "людиною з деменцією" та пояснив, чому "Азовці" спілкуються російською мовою

Мовне питання продовжує набирати оберттів, особливо після скандалу з науковицею Іриною Фаріон. І цього разу про поведінку жінки висловився "Азовець" Тавр.

Про те, що саме він сказав про Фаріон та як поянив чому військові спілкуються мовою окупанта, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв'ю Кротевича з Наталєю Мосейчук у програмі "Право на владу".

Богдан Кротевич висловився про гучні заяви Фаріон щодо російськомовних захисників

У мережі не стихає скандал коло образливих заяв Ірини Фаріон щодо російськомовних військових. Мовознавиця вже отримала досить жорстку відповідь від екс-командира полку "Азов" Максима Жоріна, від бойової медикині Пташки, яка пройшла крізь "Азовсталь" та російський полон та від інших відомих людей.

Тепер черга дійшла і до Богдана, адже в інтерв’ю Наталя Мосейчук не оминула цієї теми і запитала думку Кротевича на рахунок висловлювань Ірини.

"Дивіться, нам абсолютно смішно, дивно і все одно, я б сказав, на Ірину Фаріон. Я вважаю її відвертою посібницею російської пропаганди й можливо, людиною з високим рівнем деменції. А якщо вона дійсно вірить своїм словам, то вона просто посібник пропаганди російської. Абсолютно все одно що вона каже, бо, вибачте, а хто вона така?", - каже Тавр.

Також військовий додав, що його цікавить, як Партія "Свобода" тримає таку людину в себе. А до Фаріон він питань немає, до того ж чоловік вважає, що цей інфопривід дає плюс лише їй і що саме цей скандал зроблений штучно та нікому не потрібен.

Скриншот

Тавр пояснив, чому "Азовці" спілкуються російською мовою

"Якщо знову ж таки підійти до мовного питання, то позиція більшості особового складу в бригаді "Азов" вважає, що треба переходити на українську мову і здебільшого всі переходять", - розповідає азовець.

Проте Богдан торкнувся й іншої сторони мовного питання та пояснив, чому російська мова й досі присутня серед воїнів.

"Чи спілкуємося ми російською? Так, спілкуємося і це нормально, тому що в військах, в армії часто дуже треба приймати швидко рішення. Тобто ти не можеш дозволити собі перекладати в голові", - пояснює захисник.

Кротевич зауважив, що для того, щоб переходити на українську мову, треба бути в стані спокою.

"Коли ти переходиш з мови на мову, тобто ти привчаєш себе спочатку перекладати, а потім починаєш думати українською, потрібен стан спокою. У нас зараз немає спокою. Я вважаю, що українською буде спілкуватися більшість, але це питання просто не треба піднімати. Якщо людина розмовляє російською, потрібно лагідно їй нагадати, попросити, спитати без агресії: "Друже, чому ти спілкуєшся російською, я без претензій, мені просто цікаво". І в такій дискусії, з повагою один до одного можна спілкуватися", - висловив свою думку командир.



