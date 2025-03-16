Татуювання можуть призводити до смертельної хвороби: нове дослідження

Що виявило дослідження про татуювання

Нове дослідження пролило світло на взаємозв’язок між татуюваннями та ризиком розвитку раку. Вся річ у чорнилах, які використовується в цих процедурах.

Дослідження, яке Антельм Пужоль опублікував у своєму обліковому записі X присвячене близнюкам, виявило, що люди з татуюваннями мають значно вищий ризик раку шкіри та лімфоми.

Міграція чорнила

Дослідження показує, що чорнило для татуювань може мігрувати до лімфатичних вузлів, викликаючи хронічне запалення.

Це запалення є відомим фактором, який може сприяти розвитку різних захворювань, у тому числі раку. У близнюків, які мали татуювання, ризик розвитку раку шкіри підвищувався на 62% порівняно з їхніми однолітками без татуювань.

Це відкриття свідчить про значну кореляцію між впливом чорнила та розвитком цього захворювання.

Розмір татуювань

Результати також показали, що більші татуювання (більше розміру долоні) пов’язані з ще більшим ризиком

На 137% вищий ризик раку шкіри (HR = 2,37). На 173% вищий ризик лімфоми (HR = 2,73).

Ці дані підкреслюють важливість розгляду не лише естетики, але й можливих наслідків для здоров’я, коли ви вирішуєте зробити татуювання.

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