Татуювання можуть призводити до смертельної хвороби: нове дослідження

Татуювання можуть призводити до раку, зокрема до лімфоми. До такого висновку дійшли вчені в новому дослідженні.
Що саме так впливає на розвиток онкології, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Marca.
Нове дослідження пролило світло на взаємозв’язок між татуюваннями та ризиком розвитку раку. Вся річ у чорнилах, які використовується в цих процедурах.
Дослідження, яке Антельм Пужоль опублікував у своєму обліковому записі X присвячене близнюкам, виявило, що люди з татуюваннями мають значно вищий ризик раку шкіри та лімфоми.
Міграція чорнила
Дослідження показує, що чорнило для татуювань може мігрувати до лімфатичних вузлів, викликаючи хронічне запалення.
Це запалення є відомим фактором, який може сприяти розвитку різних захворювань, у тому числі раку. У близнюків, які мали татуювання, ризик розвитку раку шкіри підвищувався на 62% порівняно з їхніми однолітками без татуювань.
Це відкриття свідчить про значну кореляцію між впливом чорнила та розвитком цього захворювання.
Розмір татуювань
Результати також показали, що більші татуювання (більше розміру долоні) пов’язані з ще більшим ризиком
На 137% вищий ризик раку шкіри (HR = 2,37). На 173% вищий ризик лімфоми (HR = 2,73).
Ці дані підкреслюють важливість розгляду не лише естетики, але й можливих наслідків для здоров’я, коли ви вирішуєте зробити татуювання.
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