Татум стриптизер, Клуні продавець взуття. Ким працювали секс-символи Голлівуду до популярності

Джордж Клуні

Один з найкрасивіших чоловіків світу продавав жіноче взуття, яке було розроблено для людей із проблемами стопи в простому універмазі. Свою тодішню роботу Клуні вважає жахливою, адже стикався з різними жінками, які мали проблеми з ногами.

Ким працювали зірки до популярності (фото: Getty images)

Ченнінг Татум

Зірка фільмів "Крок вперед" і "Чарівний Майк" до того, як став актором, мав досвід роботи стриптизером. Але про свою роботу чоловік не жалкує, але й повертатися до неї бажання не має.

Ким працювали зірки до популярності (фото: instagram.com/channingtatum)

Бред Пітт

На відміну від Ченнінга, колишній Анджеліни Джолі лише був водієм стриптизерок. Пітт вважає цю роботу початком своєї кар’єри, адже одного разу він зустрів дівчину, яка переконала його спробувати її акторський клас і чоловік її послухав.

Ким працювали зірки до популярності (фото: Getty images)

Дуейн Джонсон

Один з найсильніших акторів у свій час ми посуд у місцевій піцерії. Звісно, це не робота мрії, але саме вона допомогла актору підкачати такі біцепси і внести спорт у своє життя.

Ким працювали зірки до популярності (фото: instagram.com/therock)

Райян Рейнольдс

Зірка фільму "Дедпул" мав широкий спектр роботи. Він водив навантажувач, працював у ресторанах, був офіціантом і був касиром.

Ким працювали зірки до популярності (фото: instagram.com/vancityreynolds)

Том Круз

Секс-символ мільйона жінок також не одразу став зіркою. Йому доводилося косити траву та продавати паперові маршрути

Ким працювали зірки до популярності (фото: Getty images)

Джонні Депп

Один з найталановитіших та унікальних акторів Голлівуду у свій час працював у сфері телемаркетингу та продавав чорнильні ручки. Але вже тоді Джонні знав, що це не його робота.

Ким працювали зірки до популярності (фото: Getty images)

Бредлі Купер

Актор фільму "Зірка народилася" тривалий час працював швейцаром у готелі "Морганс", який наразі не працює. Він не лише відчиняв та зачиняв двері, а ще й слідкував за свічками, що повинні були постійно горіти.

Ким працювали зірки до популярності (фото: Getty images)

Адам Левін

Це, мабуть, один з небагатьох акторів, чий шлях розпочався у суміжній сфері, адже він був музикантом і навіть співпрацював з лейблом Johnny Rockets.

Ким працювали зірки до популярності (фото: instagram.com/adamlevine)

Дензел Вашингтон

Вашингтону довелося не просто, адже у свої 20 років йому довелося працювати прибиральником, а це зовсім не робота мрії, особливо для хлопця з амбіціями.

Ким працювали зірки до популярності (фото: instagram.com/denzelwashington.official)

Г’ю Джекман

Зірці "Росомахи" доводилося працювати клоуном для дітей, якого звали Коко. Чоловік, зокрема виступав для маленьких дітей. Це допомагало йому тренувати акторську майстерність, але задоволення така посада Г’ю не приносила.

Ким працювали зірки до популярності (фото: instagram.com/thehughjackman)

Кріс Хемсворт

Акторові "Тора" довелося не тільки чистити молоковідсмоктувачі, але й відповідати за їх ремонт в аптеці.

Ким працювали зірки до популярності (фото:instagram.com/chrishemsworth)