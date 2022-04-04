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Что тащили российские мародеры своим женам: прокладки, шампуни и сковородки за 300 грн

Что забирали из домов украинцев российские военные
Автор: Людмила Жукова

Российские захватчики в Украине мародерили по полной программе. Они крали из квартир мирных жителей все, что попадалось им под руку. Не гнушались абсолютно ничем, забирали даже женские гигиенические прокладки.

Об этом сообщают в одном из Telegram-каналов.

На видео показано, что именно забирали оккупанты у украинцев. Среди награбленного: шуруповерт, гели для душа, женские гигиенические прокладки, дешевые сковородки за 300 гривен, женское нижнее белье.

Военные разворовывали магазины, супермаркеты, квартиры и дома мирных людей.

Смотрите на видео, какие трофеи оккупанты хотели отвезти родным.

Как ранее мы писали, российский оккупант обворовывал дома украинцев и вывозил золото.

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